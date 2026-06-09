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हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग, 10 दुकानें चपेट में, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका

रोहतक : हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई है जिसने नजदीकी 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. इस बीच करीब 6 लोगों की आग के अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है.

जूते के शोरूम में भीषण आग : रोहतक में डी-पार्क के पास स्थित जूते के शोरूम में मंगलवार दोपहर करीब 1.30 बजे भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग ने देखते ही देखते आसपास की 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. आग से निकल रहे धुएं के गुबार को काफी दूर से देखा जा सकता है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 2 बजे मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई.

हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग (ETV Bharat)

6 लोगों के फंसे होने की आशंका : बेकाबू आग को देखते हुए रोहतक के अलावा जींद, भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़ और गोहाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं है. आशंका जताई गई है कि आग के अंदर करीब 6 लोग भी फंस गए हैं. ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. साथ ही मौके पर DC सचिन गुप्ता, SP गौरव राजपुरोहित और IG सिमरदीप सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. आग लगने की घटना हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से करीब 50 मीटर दूरी पर हुई है. मौके की नजाकत को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है.