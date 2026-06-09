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हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग, 10 दुकानें चपेट में, 6 लोगों के फंसे होने की आशंका

हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई है जिसने नजदीकी 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है.

Massive fire broke out in a shoe showroom in Rohtak Haryana engulfing 10 shops
हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 9, 2026 at 5:46 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 6:03 PM IST

3 Min Read
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रोहतक : हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई है जिसने नजदीकी 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. इस बीच करीब 6 लोगों की आग के अंदर फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है.

जूते के शोरूम में भीषण आग : रोहतक में डी-पार्क के पास स्थित जूते के शोरूम में मंगलवार दोपहर करीब 1.30 बजे भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग ने देखते ही देखते आसपास की 10 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया है. आग से निकल रहे धुएं के गुबार को काफी दूर से देखा जा सकता है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 2 बजे मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई.

हरियाणा के रोहतक में जूते के शोरूम में भीषण आग (ETV Bharat)

6 लोगों के फंसे होने की आशंका : बेकाबू आग को देखते हुए रोहतक के अलावा जींद, भिवानी, झज्जर, बहादुरगढ़ और गोहाना से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गईं है. आशंका जताई गई है कि आग के अंदर करीब 6 लोग भी फंस गए हैं. ऐसे में एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. साथ ही मौके पर DC सचिन गुप्ता, SP गौरव राजपुरोहित और IG सिमरदीप सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. आग लगने की घटना हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी से करीब 50 मीटर दूरी पर हुई है. मौके की नजाकत को देखते हुए आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है.

आईजी ने क्या कहा ? : रोहतक रेंज के आईजी सिमरनदीप सिंह ने मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि "ये काफी दुखद घटना है. उन्होंने बताया कि दमकल विभाग, पुलिस की गाड़ियां और आसपास के जिलों से मंगाई गई फायर ब्रिगेड की अतिरिक्त गाड़ियों की मदद से लगभग आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता आग को पूरी तरह बुझाना और किसी भी प्रकार की जनहानि को रोकना है. दुकानों में किसी व्यक्ति के फंसे होने की आशंका संबंधी सवाल पर आईजी ने कहा कि फिलहाल इस संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि घटना के समय अंदर कोई मौजूद था या नहीं. वहीं, दुकानदारों के लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है."

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Last Updated : June 9, 2026 at 6:03 PM IST

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