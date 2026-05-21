ठाणे की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, फायर फाइटर, सिक्योरिटी गार्ड की मौत
गामदेवी इलाके में स्थित सब्जी मंडी में सुबह भीषण आग लगने के कारण दो लोगों की जान चली गई.
Published : May 21, 2026 at 4:13 PM IST
ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित गामदेवी वार्ड कमेटी कार्यालय के पास सब्जी मंडी में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं.
घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. खबर के मुताबिक, आग लगने की घटना सुबह तीन बजे के करीब हुई. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सब्जी मंडी में आग लगने के बाद आग बुझाने के क्रम में एक दमकलकर्मी (फायर फाइटर) की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान 53 साल के सिक्योरिटी गार्ड कालू शंकर और फायर डिपार्टमेंट में अधिकारी 43 साल के सागर शिंदे के तौर पर हुई है.
आग लगने की घटना ठाणे के नौपाड़ा इलाके में गोखले रोड पर स्थित गामदेवी सब्जी में हुई. घटना की जानकारी मिलने पर, फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत पांच फायर टेंडर, पानी के टैंकर और दो रेस्क्यू गाड़ियां मौके पर भेजीं. इसके अलावा, पुलिस और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे.
शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि आग लगने से दो लोगों की मौत हुई है. एक फायर फाइटर आग बुझाने गया था और दूसरा म्युनिसिपल सिक्योरिटी गार्ड जो उस जगह पर अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था. दोनों लोगों, कालू शंकर गाडेकर और सागर शिंदे को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया.
हालांकि, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि दोनों लोगों की मौत कोई मेडिकल इलाज मिलने से पहले ही हो गई थी. इस घटना में फायर डिपार्टमेंट के तीन और कर्मचारी भी घायल हुए हैं. घायलों में स्टेशन ऑफिसर सुजीत पश्ते (45) और समीर जाधव (40) शामिल हैं.
सूत्रों ने पुष्टि किया है कि दोनों लोगों का अभी छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इसके अलावा, 19 साल के ट्रेनी फायरफाइटर हर्ष धूमल को घटना के दौरान धुएं में सांस लेने में दिक्कत हुई. गामदेवी सब्जी मंडी में आग कैसे और क्यों लगी, इसकी जांच जारी है.
आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट या दूसरी तकनीकी खामियां बताई जा रही है. हालांकि, आधिकारिक जानकारी जांच रिपोर्ट के बाद ही पक्की होगी. स्थानीय लोगों ने बताया कि फायर टेंडर को मौके पर पहुंचने में थोड़ी देर हुई क्योंकि पहले पास के जवाहर बाग इलाके में जो फायर स्टेशन था, उसे अब बालकुम इलाके में शिफ्ट कर दिया गया है.
इस इलाके में पहले भी आग लगने की घटनाओं में फायर टेंडर देर से पहुंचे थे. चूंकि नया फायर स्टेशन अब स्टेशन इलाके से लगभग 4 किलोमीटर दूर है. गामदेवी सब्जी मंडी की ताजा घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने ठाणे नगर निगम प्रशासन के बर्ताव पर नाराजगी जताई है. इस मामले पर उनके द्वारा भेजे गए पत्र को बार-बार नजरअंदाज किया गया है. ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.
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