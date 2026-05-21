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ठाणे की सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, फायर फाइटर, सिक्योरिटी गार्ड की मौत

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित गामदेवी वार्ड कमेटी कार्यालय के पास सब्जी मंडी में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई. इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है. खबर के मुताबिक, आग लगने की घटना सुबह तीन बजे के करीब हुई. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सब्जी मंडी में आग लगने के बाद आग बुझाने के क्रम में एक दमकलकर्मी (फायर फाइटर) की मौत हो गई. मरने वालों की पहचान 53 साल के सिक्योरिटी गार्ड कालू शंकर और फायर डिपार्टमेंट में अधिकारी 43 साल के सागर शिंदे के तौर पर हुई है.

आग लगने की घटना ठाणे के नौपाड़ा इलाके में गोखले रोड पर स्थित गामदेवी सब्जी में हुई. घटना की जानकारी मिलने पर, फायर डिपार्टमेंट ने आग पर काबू पाने के लिए तुरंत पांच फायर टेंडर, पानी के टैंकर और दो रेस्क्यू गाड़ियां मौके पर भेजीं. इसके अलावा, पुलिस और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे.

शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि आग लगने से दो लोगों की मौत हुई है. एक फायर फाइटर आग बुझाने गया था और दूसरा म्युनिसिपल सिक्योरिटी गार्ड जो उस जगह पर अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहा था. दोनों लोगों, कालू शंकर गाडेकर और सागर शिंदे को कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल ले जाया गया.

हालांकि, शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि दोनों लोगों की मौत कोई मेडिकल इलाज मिलने से पहले ही हो गई थी. इस घटना में फायर डिपार्टमेंट के तीन और कर्मचारी भी घायल हुए हैं. घायलों में स्टेशन ऑफिसर सुजीत पश्ते (45) और समीर जाधव (40) शामिल हैं.