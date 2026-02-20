ETV Bharat / bharat

असम में CSIR-NEIST वेयरहाउस में लगी भीषण, कई धमाके और गूंज उठा पूरा इलाका

सूत्रों ने बताया कि आग ने इंस्टीट्यूट के सेंट्रल वेयरहाउस में रखे बड़ी मात्रा में केमिकल और शोध सामग्री को नष्ट कर दिया. माना जा रहा है कि धमाका केमिकल की वजह से हुआ है. भीषण आगलगी की घटना के बाद जोरहाट, मरियानी, तियाक, टिटाबोर और डेरगांव से फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया. एक अधिकारी के मुताबिक, फायरब्रिगेड की टीम घंटों तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करते नजर आए.

जोरहाट: असम के जोरहाट में CSIR-नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NEIST) के सेंट्रल वेयरहाउस में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई, जिससे कई धमाके हुए और इलाके में दहशत फैल गई.

हालांकि, काफी समय के बाद आग पर काबू पा लिया गया लेकिन कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा. पुलिस अभी तक नुकसान और धमाकों के पीछे का कारण भी पता नहीं लगा पाई है. एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की इस घटना की पूरी जांच चल रही है.

स्थानीय शख्स का कहना था कि, उसे सेंट्रल वेयरहाउस में लगी भयानक आग के बारे में जानकारी रात करीब 1 बजे लगी. वेयरहाउस में केमिकल और रिसर्च का सामान रखा था. उन्होंने कहा कि, धमाके की तेज आवाज दूर तक सुनी गई. उन्होंने बताया कि इसी जगह पर पहले भी आग लगने की ऐसी ही घटनाएं हुई थीं.

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग बुझा दी गई है, लेकिन वहां बड़ी मात्रा में केमिकल होने की वजह से फिर से आग लगने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि, इस घटना में किसी के मारे जाने या फिर घायल होने की कोई सूचना नहीं है.

