असम में CSIR-NEIST वेयरहाउस में लगी भीषण, कई धमाके और गूंज उठा पूरा इलाका

एक शख्स ने बताया कि, इसी जगह पर पहले भी आग लगने की ऐसी ही घटना हो चुकी है.

massive fire broke out early this morning at the 'North East Institute of Science and Technology' (NEIST)
असम में CSIR-NEIST वेयरहाउस में लगी भीषण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 20, 2026 at 5:54 PM IST

जोरहाट: असम के जोरहाट में CSIR-नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (NEIST) के सेंट्रल वेयरहाउस में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई, जिससे कई धमाके हुए और इलाके में दहशत फैल गई.

सूत्रों ने बताया कि आग ने इंस्टीट्यूट के सेंट्रल वेयरहाउस में रखे बड़ी मात्रा में केमिकल और शोध सामग्री को नष्ट कर दिया. माना जा रहा है कि धमाका केमिकल की वजह से हुआ है. भीषण आगलगी की घटना के बाद जोरहाट, मरियानी, तियाक, टिटाबोर और डेरगांव से फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया. एक अधिकारी के मुताबिक, फायरब्रिगेड की टीम घंटों तक आग बुझाने के लिए मशक्कत करते नजर आए.

massive fire broke out early this morning at the 'North East Institute of Science and Technology' (NEIST)
जोरहाट में CSIR-नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (ETV Bharat)

हालांकि, काफी समय के बाद आग पर काबू पा लिया गया लेकिन कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा. पुलिस अभी तक नुकसान और धमाकों के पीछे का कारण भी पता नहीं लगा पाई है. एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की इस घटना की पूरी जांच चल रही है.

स्थानीय शख्स का कहना था कि, उसे सेंट्रल वेयरहाउस में लगी भयानक आग के बारे में जानकारी रात करीब 1 बजे लगी. वेयरहाउस में केमिकल और रिसर्च का सामान रखा था. उन्होंने कहा कि, धमाके की तेज आवाज दूर तक सुनी गई. उन्होंने बताया कि इसी जगह पर पहले भी आग लगने की ऐसी ही घटनाएं हुई थीं.

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि आग बुझा दी गई है, लेकिन वहां बड़ी मात्रा में केमिकल होने की वजह से फिर से आग लगने की संभावना है. उन्होंने आगे कहा कि, इस घटना में किसी के मारे जाने या फिर घायल होने की कोई सूचना नहीं है.

