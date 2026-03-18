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दिल्ली के पालम इलाके में इमारत में लगी भीषण आग, कई लोगों की मौत; CM ने मजिस्ट्रियल जांच के दिये आदेश

पालम इलाके की एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई. मौके पर करीब 30 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

दिल्ली के पालम इलाके में इमारत में लगी भीषण आग
दिल्ली के पालम इलाके में इमारत में लगी भीषण आग (ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 11:30 AM IST

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Updated : March 18, 2026 at 12:33 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. दिल्ली के पालम इलाके में एक चार मंजिला मकान में बुधवार की सुबह भीषण आग लग गई. इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई है. इस घटना पर दुख जताते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. दिल्ली पुलिस के अनुसार छह लोगों की मौत हुई है. जानकारी के मुताबिक, आग लगने की इस घटना की शुरुआत सुबह हुई, जब ग्राउंड फ्लोर पर स्थित कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगी। आग तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गई.

आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी इमारत धुएं और लपटों से घिर गई. दमकल विभाग के अनुसार, मौके पर आग बुझाने के लिए कुल 30 गाड़ियों को तैनात किया गया है. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की और धीरे-धीरे स्थिति को नियंत्रण में लाया जा रहा है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.

पालम इलाके में इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

इस हादसे में इमारत के अंदर मौजूद कई लोग धुएं के कारण फंस गए थे. राहत टीमों ने समय रहते लोगों को बाहर निकाला. हालांकि, धुएं की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने पर चार लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगने के बाद इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और दमकल विभाग की टीमों को सहयोग करने लगे. पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया और यातायात को नियंत्रित किया. प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इमारत की सुरक्षा व्यवस्था और आग से बचाव के इंतजामों की भी जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल, राहत और बचाव कार्य जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज जारी है. आग के कारणों का पता लगने के लिए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इसके लिए टीम का भी गठन किया गया है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के पालम इलाके में एक बहुमंजिला आवासीय भवन में लगी आग की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें एक ही परिवार के कई लोगों की मौत हो गई है.

आपातकालीन प्रतिक्रिया:

आग बुझाने और बचाव कार्यों के लिए लगभग 20 दमकल गाड़ियां और 11 CATS एम्बुलेंस, BSES, वायु सेना पुलिस और NDRF के कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं. सघन अग्निशमन और बचाव अभियानों के बाद आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया है. जांच के लिए FSL टीम को बुलाया गया है. सभी संबंधित एजेंसियां ​​और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर मौजूद हैं.

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Last Updated : March 18, 2026 at 12:33 PM IST

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