कटक: मछली के गोदाम में अचानक लगी भीषण आग, लाखों रुपये और सामान जलकर खाक
मछली बाजार में अचानक लगी आग में मोहन साहू के 13 लाख 85 हजार रुपये जलकर राख हो गए.
Published : June 1, 2026 at 1:26 PM IST
कटक: ओडिशा के कटक में मछली के गोदाम में भीषण आग लग गई. यह आग कटक प्रेस चौक पर लगी. आग में लाखों रुपये और सामान जलकर राख हो गया. खबर के मुताबिक, आग देर रात लगी. आग लगने का कारण साफ नहीं है.
आग लगने की घटना के बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए. खबर के मुताबिक, आग बुझाने के काम में 5 फायर इंजन के साथ 35 दमकल कर्मी आधुनिक उपकरण के साथ आग बुझाने के काम में जुटे नजर आए.
इस घटना को लेकर एक मछली व्यापारी मोहन साहू ने कहा कि, पहले पांच दुकानें जलीं. उन्होंने कहा कि, फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने की जानकारी मिलने के 45 मिनट बाद देर से पहुंची.
रविवार को बैंक बंद थे, इसलिए मछली बिक्री का पैसा गोदाम में ही रखा हुआ था. मछली बाजार में अचानक लगी आग में उनके 13 लाख 85 हजार रुपये जलकर राख हो गए. उन्होंने यह भी बताया कि, आग लगने की घटना के कारण दुकान में रखे सारे कागज, मछली और वेट मशीन जलकर राख हो गए हैं.
मोहन साहू ने कहा कि, दूसरी दुकानों में भी 8 से 10 लाख रुपये का बिजनेस होता है. सब कुछ जल गया है. आग 4 घंटे से ज्यादा समय से लगी हुई है. आग इतनी तेज है कि 4 घंटे से ज्यादा समय से दमकल विभाग के लिए आग पर काबू पाना एक चुनौती बनी हुई है. खबर लिखे जाने तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था. आग फैलने के कारण पास की एक पेंट की दुकान में भी आग लग गई.
इस वजह से दमकल विभाग के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया है. वहीं, इस मछली गोदाम के बगल में एक बैंक भी है. दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "पेंट की दुकान में केमिकल होने के कारण आग का असर ज्यादा है. इसी तरह छत पर जाने का रास्ता नहीं होने से भी आग पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती बन गई है. उन्होंने कहा कि, कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया जाएगा.
मंटू बेहेरा का कटक लिंक रोड पर मछली का गोदाम है. कल रविवार होने के कारण वह हर दिन की तरह मछली का व्यापार करके घर लौटे थे. लेकिन देर रात उन्हें खबर मिली कि उनके गोदाम में आग लग गई है.
उन्होंने कहा, "जैसे ही हमें आग की खबर मिली, हम तुरंत घर से बाहर निकले और देखा कि मछली मार्केट जल रहा था. उन्होंने कहा कि, दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे हुए थे.लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वेयरहाउस में घुसकर सामान या पैसे निकालना मुमकिन नहीं था.
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