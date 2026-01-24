हैदराबाद : फर्नीचर दुकान में लगी भीषण आग, फंसे लोगों को निकालने रोबोट का इस्तेमाल
हैदराबाद में एक फर्नीचर की दुकान में भीषण आग लग गई है. फंसे लोगों को निकालने रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है.
Published : January 24, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद: हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में शनिवार को भीषण आग लग गई. आग नामपल्ली में बच्चा क्रिस्टल फर्नीचर स्टोर में लगी और आग बिल्डिंग की चारों मंजिलों तक फैल गई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग के लोग चार फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. आग चार मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी. स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत के अंदर छह लोग फंसे हुए थे. फायर डिपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर रहा है.
अधिकारियों ने बताया कि रोबोट बिल्डिंग के अंदर जाएगा और फंसे हुए लोगों की लोकेशन की पहचान करेगा. इस बीच, हैदराबाद सीपी सज्जनार और फायर सर्विसेज के डीजी विक्रम सिंह मान मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव के काम की देखरेख कर रहे हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के अंदर छह लोग फंसे हुए हैं. माना जा रहा है कि दुकान मालिक का ड्राइवर, एक वर्कर, वॉचमैन, उसकी पत्नी और उनके दो बच्चे फंसे हुए लोगों में शामिल हैं. फायरफाइटर्स ने बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. खैरताबाद जोन की डीसीपी शिल्पावल्ली मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख कर रही हैं. एक बड़ी क्रेन की मदद से अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है.
VIDEO | Hyderabad: A major fire breaks out at a furniture shop in Nampally; rescue operations are underway. A local says, " it has been about half an hour to an hour now, and there are two or four people downstairs. we can't say anything for sure; at the moment, there is no… pic.twitter.com/NQqziR5Pj4— Press Trust of India (@PTI_News) January 24, 2026
पुलिस आस-पास की बिल्डिंग्स खाली करा रही : फायरफाइटर्स आग को आस-पास की बिल्डिंग्स तक फैलने से रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं. फायर स्टाफ एक दीवार गिराने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्नीचर की दुकान होने की वजह से आग तेजी से फैल रही है. बिल्डिंग के आस-पास के इलाके में घना धुआं भर गया है. अधिकारियों ने मौके पर एंबुलेंस तैयार रखी हैं. आस-पास के इलाकों में रहने वालों को निकाला जा रहा है. फर्नीचर की दुकान के मालिक सतीश बच्चा नामपल्ली फर्नीचर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं. इस गली में फर्नीचर की कई दुकानें हैं.
नामपल्ली में ट्रैफिक जाम: आग लगने की घटना से आस-पास के इलाके के लोगों में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोग और अधिकारी उन चीजों को हटा रहे हैं जिनसे आग और बढ़ सकती थी. नामपल्ली में यह एक व्यस्त रास्ता होने की वजह से बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है. ट्रैफिक अधिकारी गाड़ियों को दूसरे रास्तों से डायवर्ट कर रहे हैं. आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई है. फायरफाइटर्स ने कहा कि आग लगने की वजहों का पता तभी चलेगा जब आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा.
