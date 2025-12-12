भुवनेश्वर के बार में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं
ओडिशा के भुवनेश्वर के एक बार और रेस्टोरेंट में भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया.
Published : December 12, 2025 at 3:00 PM IST
भुवनेश्वर: गोवा के बाद भुवनेश्वर के सत्य विहार इलाके में शुक्रवार सुबह एक बार और रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जिससे हवा में घना धुआं फैल गया. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आग में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. स्थानीय लोगों ने बार से धुआं निकलते देखा और दमकलकर्मियों को सूचना दी.
घटना की जानकारी मिलते ही फायर सर्विस के लोग 4 फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. साथ ही आग को आस-पास की जगहों तक फैलने से रोका.
Bhubaneswar, Odisha: A major fire broke out on the top floor of a three-storied building in the Satya Vihar area this morning, where a bar and restaurant named No Limit Air was operating without a fire safety system or a valid fire certificate pic.twitter.com/c4T3P0b4iw— IANS (@ians_india) December 12, 2025
हालांकि, आग लगने का कारण अभी भी पता नहीं चला है. मामले की जांच चल रही है. इस बीच, अधिकारी आग लगने के संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं, जिसमें बिजली के शॉर्ट सर्किट और किचन से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं.
डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर नारायण दास के मुताबिक, कंट्रोल रूम को सुबह 8:50 बजे घटना का अलर्ट मिला. इसके बाद दो फायर टेंडर तुरंत मौके पर भेजे गए, और फायरफाइटर्स सुबह 9:15 बजे तक लोकेशन पर पहुंच गए, जिससे रिस्पॉन्स में कोई देरी नहीं हुई.
फायर स्टाफ ने लगभग एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने कहा, लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी फायर डिपार्टमेंट के निर्देशों के अनुसार सभी बार और रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन किया जाएगा. साथ ही जिनके पास फायर सेफ्टी लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अधिकारियों को इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट या ऑपरेशनल गलती का शक है, लेकिन जगह को ठंडा किए जाने के बाद विस्तृत में जांच की जाएगी. आग से बार के अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया. इस बीच, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार बिना वैध लाइसेंस के चल रहा था, जिससे विनियामक अनुपालन और ओवरसाइट पर सवाल उठ रहे हैं.
पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आग लगने के कारण और दुकान के लाइसेंस की स्थिति, दोनों की अलग से जांच शुरू कर दी है. लोगों ने आरोप लगाया कि बार वाली इस सड़क पर कई बार युवक-युवतियां एक-दूसरे से गाली-गलौज करते हैं. इस बारे में पुलिस को पत्र लिखा गया है. साथ ही फायर ऑफिसर से भी शिकायत की गई है. इस बीच, बार मालिक ने कहा कि बार के पास सभी तरह के लाइसेंस हैं. जरूरत पड़ने पर दिखा दूंगा.
