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दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद

दमकल विभाग की ओर से किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है. आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग
जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 14, 2026 at 3:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के बाहरी जिले के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शनिवार दोपहर एक जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग फैक्ट्री के ए-76 में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फैक्ट्री से उठती आग की लपटों और धुएं को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

दमकल विभाग को दोपहर करीब 1 बजकर 10 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना की गईं. शुरुआत में आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की गंभीरता लगातार बढ़ती गई. इसके बाद दमकल विभाग ने पहले इसे मेक-4 घोषित किया और फिर आग की भयावहता को देखते हुए मेक-6 का अलर्ट जारी कर दिया.

मंगोलपुरी जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

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जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग

दमकल विभाग के आधिकारिक अपडेट के मुताबिक, मौके पर अब तक 16 दमकल यूनिट तैनात की गई हैं. इनमें पांच वाटर टेंडर, सात वाटर बाउजर, दो फोम टेंडर, एक एमपी और एक क्यूआरवी शामिल हैं. दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और अपनी निगरानी में आग बुझाने के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं.

दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और आपदा राहत दल की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. राहत और बचाव कार्य जारी है. फैक्ट्री में जूते-चप्पल बनाने का काम होता है, ऐसे में आग की चपेट में फैक्ट्री का कितना हिस्सा आया है और कितना सामान जलकर नष्ट हुआ है, इसका आकलन अभी नहीं हो पाया है.

दमकल विभाग की ओर से अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं की गई है. आग लगने के वास्तविक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है. दमकल की टीमें लगातार आग पर काबू पाने में जुटी हैं. राहत और बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही नुकसान और घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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