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दिल्ली के मंगोलपुरी में जूता फैक्टरी में लगी भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद

जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के बाहरी जिले के मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शनिवार दोपहर एक जूते-चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग फैक्ट्री के ए-76 में लगी, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. फैक्ट्री से उठती आग की लपटों और धुएं को देखते हुए दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू किया.