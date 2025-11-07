ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र के भिवंडी में डाई कंपनी में लगी भीषण आग

अधिकारियों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे से कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

बताया जा रहा है कि कंपनी एक भूतल और दो मंजिला इमारत में चल रही थी जहां कपड़े रंगने का काम होता था. अचानक लगी आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

ठाणे (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में कोन गांव के सरावली एमआईडीसी क्षेत्र में मंगल मूर्ति डाई कंपनी की इकाई में शुक्रवार सुबह भीषण आग लग गई.

इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति पर नज़र रख रहे हैं. आग पर काबू पाने के लिए दो दमकल गाड़ियां और कई पानी के टैंकर मौके पर पहुंच गए हैं. आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है.

मुंबई से लगे एमआईडीसी इलाके को इंडस्ट्री के लिए आरक्षित किया गया है. यहां पर कई फैक्ट्री और कंपनियां हैं. आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. एहतियात के तौर पर आसपास के ऑफिस और फैक्ट्री को खाली करा लिया गया है.

इससे पहले, गुरुवार को सोमवारी बाज़ार स्थित एक पटाखे की दुकान में आग लग गई थी. पुलिस के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. सहायक पुलिस आयुक्त हेमंत सावंत ने एक बयान में पुष्टि की थी कि मलाड में लगी आग पर दमकल की मदद से तुरंत काबू पा लिया गया और कोई हताहत या घायल नहीं हुआ. सावंत ने बताया, "यह मलाड पश्चिम का सोमवारी बाज़ार इलाका है और यहां कई छोटी-छोटी दुकानें हैं. आग एक पटाखे की दुकान में लगी. दुकान का मालिक लाइसेंस धारक है और ऐसा प्रतीत होता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी." उन्होंने आगे कहा, "स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है."

