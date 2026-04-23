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भरूच की केमिकल कंपनी में भीषण आग: 16 मजदूर झुलसे, 5 की हालत गंभीर

घटना की सूचना मिलते ही झगड़िया, भरूच और आसपास के इलाकों से 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

Bharuch Chemical Factory Fire
भरूच केमिकल फैक्ट्री में आग. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 23, 2026 at 8:41 PM IST

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भरूच (गुजरात): भरूच जिले के झगड़िया GIDC में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. यहां स्थित मेट्रोपॉलिटन एक्सिमकेम प्राइवेट लिमिटेड (Metropolitan Eximchem Private Limited) नामक केमिकल कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि धुएं का काला गुबार दूर से देखा जा सकता था. इस हादसे में करीब 16 मजदूर झुलस गए हैं, जिनमें से 5 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है.

मजदूरों में मची भगदड़

हादसे के वक्त कंपनी में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे. प्लांट के भीतर से आग की ऊंची लपटें उठती देख मजदूरों के बीच जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई. घटना की सूचना मिलते ही झगड़िया, भरूच और आसपास के इलाकों से 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकलकर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका.

भरूच की केमिकल कंपनी में भीषण आग. (ETV Bharat)

मेथनॉल स्टोरेज एरिया से शुरू हुई आग

कंपनी के मालिक राजीवभाई सेठ के मुताबिक, आग की शुरुआत प्लांट के मेथनॉल स्टोरेज एरिया से हुई. उन्होंने बताया कि आग बहुत तेजी से फैली, जिसके कारण हालात बेकाबू हो गए. हालांकि, कंपनी का सेफ्टी सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गया था और फायर विभाग को सूचना दी गई. फिलहाल कंपनी प्रबंधन घायलों को हर संभव मदद पहुंचाने का दावा कर रहा है.

प्रशासनिक मुस्तैदी और राहत कार्य

झगड़िया के मामलतदार एन. सी. राणा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया था. मौके पर एसपी, एएसपी और DISH (औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय) के अधिकारी भी पहुंचे. वर्तमान में स्थिति पर काबू पाने के साथ-साथ GPCB की टीम प्रदूषण के स्तर की जांच कर रही है.

घायलों को बड़े अस्पतालों में किया गया रेफर

झुलसे हुए 16 मजदूरों को तुरंत अंकलेश्वर के जयाबेन मोदी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामलतदार के अनुसार, इनमें से 5 मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें दूसरे निजी और बड़े अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है. रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह का पता चलेगा.

विधायक ने कार्रवाई की मांग की

झगड़िया MLA रितेश वसावा ने कहा कि यह घटना बहुत गंभीर है. वह घायल वर्कर्स को सबसे अच्छा इलाज दिलाने के लिए लगातार सिस्टम के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि सरकार और लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से हर ज़रूरी मदद दी जा रही है. इसके साथ ही, आग लगने के सही कारणों की जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की भी मांग की गई है.

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