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आग का तांडव: दिल्ली में टाटा कम्युनिकेशंस के दफ्तर में लगी आग, नोएडा सोसाइटी से भी सामने आई आग की सूचना

दिल्ली में टाटा कम्युनिकेशंस के कार्यालय में देर रात भीषण आग लग गई. वहीं नोएडा की सोसाइटी में भी आग की घटना सामने आई.

टाटा कम्युनिकेशंस के दफ्तर में आग
टाटा कम्युनिकेशंस के दफ्तर में आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 10:20 AM IST

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Updated : June 5, 2026 at 10:29 AM IST

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नई दिल्‍ली: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-1 स्थित टाटा कम्युनिकेशंस के कार्यालय में देर रात भीषण आग लग गई. आग बहुमंजिला इमारत में लगी, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान दो दमकलकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद उन्‍हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. गुरुवार देर रात करीब 2.47 बजे दमकल विभाग को सूचना मिली कि ग्रेटर कैलाश-1 में सवित्री सिनेमा के सामने स्थित टाटा कम्युनिकेशंस के कार्यालय में आग लग गई है. सूचना मिलते ही तीन वाटर टेंडर, दो वॉटर बाउजर, एक क्यूआरवी, एक मोटर पंप और एक ब्रीदिंग सपोर्ट यूनिट को मौके पर रवाना किया गया.

इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी आग: उधर नोएडा के सेक्टर 74 स्थित आइवीवाई काउंटी सोसाइटी में इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगने की घटना सामने आई. साथ ही एक रेस्टोरेंट में भी आग लगने की घटना सामने आई. 12वीं मंजिल पर आग लगने की घटना लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. फिलहाल दमकलकर्मी और पुलिस मौके पर मौजूद हैं और किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है. चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सूचना प्राप्त हुई.

प्रदीप कुमार चौबे, चीफ फायर ऑफिसर (ETV Bharat)

लोगों को सकुशल निकाला बाहर: उन्होंने बताया कि इसपर पुलिस एवं फायर सर्विस यूनिट द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य प्रारंभ किया गया. फायर सर्विस यूनिट द्वारा घर में फंसे पति-पत्नी एवं बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया. दमकल विभाग की छह गाड़ियों की मदद से आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.

टाटा कम्युनिकेशंस कार्यालय में आग बुझाने में लगी कड़ी मशक्कत: मौके पर पहुंची दमकल टीम ने देखा कि आग बहुमंजिला इमारत के अंदर फैल रही है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए करीब 3 बजकर 1 मिनट पर आग को 'मेक-4' घोषित किया गया और अतिरिक्त दमकल संसाधन बुलाए गए. इसके बाद कुल दस दमकल इकाइयां आग बुझाने के अभियान में जुट गईं. आग पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. करीब 3.25 बजे एक अतिरिक्त वाटर टेंडर की भी मांग की गई, ताकि आग को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सके.

सफदरजंग अस्पताल में इलाज जारी: दमकल विभाग के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहकर अभियान की निगरानी करते रहे. आग बुझाने के दौरान मथुरा रोड फायर स्टेशन में तैनात फायर ऑपरेटर संदीप और सुरेश के हाथ झुलस गए. दोनों दमकलकर्मी आग बुझाते समय घायल हुए. इसके बाद उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

मथुरा रोड फायर स्टेशन के फायर स्टेशन के फायर स्टेशन संख्या 158/64 संदीप और फायर स्टेशन संख्या 408/65 सुरेश के हाथ आग बुझाने के दौरान झुलस गए. उन्हें एमपी प्रभारी एसओ राकेश द्वारा सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनकी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है. - वाई.एस.मीना, एडीओ

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Last Updated : June 5, 2026 at 10:29 AM IST

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