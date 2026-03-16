Odisha: कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में लगी भीषण आग, 10 मरीजों की मौत
ओडिशा के कटक में SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई.
Published : March 16, 2026 at 7:38 AM IST
कटक (ओडिशा): कटक के SCB मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ट्रॉमा केयर ICU में देर रात आग लग गई. इस घटना में 10 मरीजों की मौत हो गई है. यह घटना सोमवार सुबह करीब 2:30 बजे हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर हुई जब अचानक आग की लपटें उठने लगीं, जिससे हॉस्पिटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.
सूचना मिलने पर, हॉस्पिटल की फायर यूनिट मौके पर पहुंची और तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. बाद में, आग बुझाने के लिए तीन फायर टेंडर लगाए गए.
एहतियात के तौर पर, ICU में भर्ती मरीजों को तुरंत बाहर निकाला गया. 10 से अधिक गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सुरक्षा और लगातार इलाज के लिए न्यू मेडिसिन ICU में शिफ्ट किया गया.
स्वास्थ्य सचिव, कटक के जिला कलेक्टर और DCP समेत वरिष्ठ अधिकारी स्थिति का जायजा लेने और बचाव कार्यों की निगरानी करने के लिए मौके पर पहुंचे. इमरजेंसी में मदद करने और स्थिति को संभालने के लिए हॉस्पिटल के पास की मुख्य सड़क को बंद कर दिया गया था.
#WATCH | Odisha: A fire broke out at Trauma Care ICU of S.C.B. Medical College and Hospital in Cuttack. Fire brigade present at the spot for firefighting operations. Visuals from the spot. More details awaited. pic.twitter.com/KZVF5wOy4V— ANI (@ANI) March 16, 2026
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी अस्पताल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और घायलों से मुलाकात की.
सीएम माझी ने बताया कि आग लगने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है. उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की. घायलों से मिलने और अधिकारियों के साथ स्थिति का समीक्षा करने के बाद माझी ने कहा, "आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी. दुर्भाग्य से, हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है. उच्च स्तरीय जांच शुरू की जाएगी और नतीजों के आधार पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी."
उन्होंने आगे कहा, "मरीजों को सुरक्षित निकालने के दौरान हॉस्पिटल के 11 स्टाफ जलने से घायल हो गए. मरने वालों के परिवार वालों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी."
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