दिल्ली के 'फ्लोरिश स्टे' होटल में भीषण आग, 21 की मौत; चश्मदीदों की बहादुरी से बची कई जिंदगियां, देखें Ground Report
दिल्ली पुलिस इस मामले में गैर-इरादतन हत्या (IPC/BNS की संबंधित धाराओं) के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.
Published : June 3, 2026 at 4:24 PM IST|
Updated : June 3, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित हौज रानी इलाके में बुधवार सुबह पांच मंजिला 'फ्लरिश स्टे' नाम के होटल में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकांश विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं. वहीं, 26 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, होटल में एंट्री और एग्जिट (आने-जाने) का केवल एक ही रास्ता था, जिसके कारण लोग अंदर ही फंस गए. पुलिस इस मामले में गैर-इरादतन हत्या (IPC/BNS की संबंधित धाराओं) के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
पहली मंजिल पर भड़की आग, शीशों ने बनाया डेथ ट्रैप
चश्मदीदों के अनुसार, सुबह करीब 8:30 बजे 'फ्लोरिश स्टे' नामक इस होटल की पहली मंजिल पर अचानक आग की लपटें उठीं. देखते ही देखते पूरी पांच मंजिला इमारत काले व घने धुएं की चपेट में आ गई. होटल की खिड़कियों पर मोटे कांच लगे हुए थे, जिसके कारण धुआं बाहर नहीं निकल पा रहा था. पूरी इमारत धुएं के चैंबर में तब्दील हो गई. अंदर फंसे लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों के पास आकर शोर मचाने लगे.
फरिश्ते बने स्थानीय लोग: गद्दे बिछाकर बचाई मासूम और मां की जान
दमकल व पुलिस विभाग के पहुंचने से पहले ही स्थानीय निवासी और पास के दुकानदार देवदूत बनकर सामने आए. हादसे की भयावहता को देखते हुए पास ही स्थित गद्दे की दुकान के मालिकों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाने शुरू कर दिए, जिससे ऊपर से कूदने वाले लोगों को बचाया जा सके. इसी दौरान एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा गया, जब तीसरी मंजिल पर फंसी एक महिला अपने मासूम बच्चे को छाती से चिपकाए हुए जान बचाने के लिए नीचे कूद गई. नीचे स्थानीय लोगों द्वारा बिछाए गए गद्दों के कारण महिला और बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन महिला को गंभीर चोटें आई हैं. दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.
ईटीवी भारत पर चश्मदीदों की जुबानी, तबाही की कहानी
स्थानीय निवासी मोहम्मद अफजल ने बताया,''सुबह करीब 8:30 बजे अचानक होटल से धुआं और चीख-पुकार सुनाई दी. स्थानीय लोगों ने बिना वक्त गंवाए तुरंत मदद शुरू की. फायर डिपार्टमेंट को फोन करने के साथ ही हमने नीचे गद्दे बिछाए जिससे खिड़की पर फंसे लोग नीचे कूद सकें.''
चश्मदीद मोहम्मद शाहरुख ने बताया, ''होटल के पास ही हमारी गद्दे की दुकान है. आग लगते ही धुआं इतनी तेजी से फैला कि लोग चिल्लाने लगे. हम तुरंत अपनी दुकान से गद्दे उठाकर लाए और सड़क पर फैला दिए. बाद में जब पुलिस और फायर ब्रिगेड आई, तो हमने उनके साथ मिलकर अंदर फंसे लोगों को निकाला.''
एक अन्य चश्मदीद सालार खान ने बताया, ''बचाव कार्य में हम घायल हो गए. होटल में चारों तरफ कांच लगे थे, जिससे धुआं अंदर ही भर रहा था. हमने लोहे की रॉड मारकर खिड़कियों के शीशे तोड़े ताकि धुआं बाहर निकल सके. इस कोशिश में मेरे शरीर में भी कांच के टुकड़े घुस गए और मैं मामूली रूप से घायल हो गया. लेकिन संतोष है कि प्रशासन के साथ मिलकर हम करीब 45 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे. हमारे बिछाए गद्दों पर एक बच्चे समेत तीन लोग कूदे, जिससे उनकी जान बच गई.''
प्रशासनिक जांच के घेरे में होटल प्रबंधन
दिल्ली पुलिस व दमकल विभाग अब इस बात की गहनता से जांच कर रहा है कि क्या इस पांच मंजिला होटल के पास वैध फायर एनओसी थी या नहीं? क्या समय पर एनओसी रिन्यू कराई गई थी? शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि होटल में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण चालू हालत में नहीं थे. जिस इमारत में होटल चल रहा था वह रिहायसी इमारत थी. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही बरतने वालों और नियमों को ताक पर रखकर होटल चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आपदा में रेस्क्यू किए गए कई लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिससे मृतक संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
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