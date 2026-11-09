दिवाली पर पाली में पटाखों की दुकान में भीषण अग्निकांड, कांग्रेस पार्षद और पति की मौत, एक गंभीर घायल
दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे होने के कारण आग ने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया.
Published : November 9, 2026 at 10:33 AM IST
पाली : जिले के फालना कस्बे में दीपावली की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. हादसे में खुडाला-फालना नगर पालिका के वार्ड संख्या 23 की कांग्रेस पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश पूनमिया की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, उनके बड़े भाई गौतम चंद पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
पांच थानों का पुलिस जाप्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे : हादसे की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह सहित पांच थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में राहत और बचाव कार्य चलाया गया. एडिशनल एसपी किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की. फिलहाल फालना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आग लगने के कारणों और घटनाक्रम को लेकर पुलिस की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है.
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पटाखे छोड़ने के दौरान निकली चिंगारी से लगी आग : जानकारी के अनुसार, दीपावली की रात पटाखे छोड़ने के दौरान निकली एक चिंगारी से पटाखों की दुकान में आग लग गई. दुकान में बड़ी मात्रा में पटाखे रखे होने के कारण आग ने कुछ ही देर में भीषण रूप ले लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं. पटाखों की दुकान के साथ पास में स्थित किरणा और बैटरी की दुकान में भी आग फैल गई. लगातार पटाखे फूटने और आग की लपटों के कारण आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत और बचाव कार्य शुरू किया.
दमकल वाहनों ने 6 घंटे में पाया आग पर काबू : आग की भयावहता को देखते हुए फालना, बाली और सादड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों से दमकल वाहनों को बुलाया गया. अलग-अलग स्थानों से पहुंची 5 से अधिक दमकलों ने आग बुझाने का प्रयास किया. दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए करीब 6 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आग बुझाने के दौरान दुकान में रखे पटाखों के कारण बचाव कार्य में भी काफी परेशानी आई. आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की गई. एहतियात के तौर पर पिछले करीब 6 घंटे से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बंद रखी गई, ताकि राहत एवं बचाव कार्य के दौरान किसी तरह का अतिरिक्त खतरा नहीं रहे.
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सुबह 5 बजे मिला महिला पार्षद का शव : आग पर काबू पाने के बाद भी लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. पुलिस और बचाव दल ने दुकान के अंदर और आसपास के हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान सबसे पहले प्रकाश पूनमिया का शव बरामद किया गया. वहीं, कांग्रेस पार्षद उषा पूनमिया की तलाश में बचाव दल रातभर जुटा रहा. काफी मशक्कत के बाद सोमवार सुबह करीब 5 बजे दुकान के अंडरग्राउंड से उनका शव बरामद किया गया. हादसे में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई. वहीं, गंभीर रूप से झुलसे गौतम चंद पूनमिया को उपचार के लिए जोधपुर भेजा गया.