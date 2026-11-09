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दिवाली पर पाली में पटाखों की दुकान में भीषण अग्निकांड, कांग्रेस पार्षद और पति की मौत, एक गंभीर घायल

पटाखों की दुकान में भीषण अग्निकांड ( ETV Bharat Pali )

पाली : जिले के फालना कस्बे में दीपावली की रात एक दर्दनाक हादसा हो गया. पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. हादसे में खुडाला-फालना नगर पालिका के वार्ड संख्या 23 की कांग्रेस पार्षद उषा पूनमिया और उनके पति प्रकाश पूनमिया की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, उनके बड़े भाई गौतम चंद पूनमिया गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

पांच थानों का पुलिस जाप्ता और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे : हादसे की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोर सिंह सहित पांच थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में राहत और बचाव कार्य चलाया गया. एडिशनल एसपी किशोर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की. फिलहाल फालना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आग लगने के कारणों और घटनाक्रम को लेकर पुलिस की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है.