हजारीबाग में हुआ भीषण धमाका, तीन की मौत, पुलिस की कई टीम मौके पर पहुंची

हजारीबाग में विस्फोट हुआ है इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. घटना के बाद पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया.

धमाके के बाद मौके पर मौजूद लोग (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 6:21 PM IST

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले के हबीबी नगर (बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र) में आज एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं.

मृतकों के नाम, रशीदा परवीन (पति- मुस्ताक), नन्ही परवीन (पति- सद्दाम) और सद्दाम (पिता- युनूस) है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, स्थानीय लोग झाड़ी साफ कर रहे थे, तभी विस्फोट हो गया. आशंका जताई जा रही है कि झाड़ी में पहले से दबा हुआ कोई विस्फोटक पदार्थ (संभवतः पुराना बम या विस्फोटक सामग्री) था, जो सफाई के दौरान फट गया. एक महिला ठंड में धूप सेंकने के लिए चारदीवारी के पास बैठी हुई थी, जो विस्फोट की चपेट में आ गई.

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया

घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. चार थाना के थाना प्रभारी, दो डीएसपी, स्वान दस्ता और हजारीबाग पुलिस की टेक्निकल टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. टीम हर बिंदु पर गहन जांच कर रही है.

आइजी ऑपरेशन माइकल राज ने बताया कि इस घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हुई है, जिसमें पति-पत्नी भी शामिल हैं. विस्फोट की सटीक वजह और प्रकार की जांच चल रही है. जांच पूरी होने के बाद ही विस्फोटक के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी.

जांच के दौरान अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यह किस प्रकार का बम था. स्थानीय लोगों और पदाधिकारियों ने भी घटना के सटीक कारण पर कोई टिप्पणी नहीं की है. पुलिस मामले की हर पहलू से तहकीकात कर रही है.

