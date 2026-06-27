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गुजरात: अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, इमारत ढही, पांच से अधिक लोग घायल

गुजरात के खेड़ा जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 5 से अधिक लोग घायल हो गए.

After a huge explosion in an illegal firecracker factory, its tin shed was blown away.
अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने के बाद उसका टीन का शेड उड़ गया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 1:43 PM IST

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खेड़ा (गुजरात) : गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को जोरदार धमाका हो गया. धमाके के बाद आग लग गई. वहीं धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी. घटना में पांच से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

इमारत ढहकर मलबे में तब्दील
धमाके की गति इतने तेज थी कि जिस इमारत में यह फैक्ट्री चल रही थी, उसकी टीन का शेड उड़ गया. धमाके से स्थानीय लोगों में भारी दहशत के साथ अफरा-तफरी मच गई. साथ ही घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. यह अवैध पटाखा फैक्ट्री गरोड रोड पर म्युनिसिपैलिटी के डंपिंग साइट के सामने चल रही थी.

पुलिस जांच में जुटी
विस्फोट और आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई कर रही है.

Goods scattered after the explosion.
विस्फोट के बाद बिखरा पड़ा सामान. (ETV Bharat)

चार किलोमीटर तक लोगों ने सुनी आवाज
स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आस-पास के चार किलोमीटर के इलाके में आवाज सुनाई पड़ी और खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं दिखा. स्थानीय लोगों ने इस अवैध फैक्ट्री के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

People gathered near the incident site after hearing the sound of the explosion.
धमाके की आवाज के बाद घटनास्थल के पास एकत्रित लोग. (ETV Bharat)
जिले में फल-फूल रहीं अवैध पटाखा फैक्ट्रियांखेड़ा जिले के कई इलाकों में अवैध पटाखा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए लगातार खतरनाक साबित हो रही हैं. हाल ही में पुलिस ने वासो इलाके में ऐसी ही एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी थी.

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