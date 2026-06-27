गुजरात: अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, इमारत ढही, पांच से अधिक लोग घायल
गुजरात के खेड़ा जिले में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 5 से अधिक लोग घायल हो गए.
Published : June 27, 2026 at 1:43 PM IST
खेड़ा (गुजरात) : गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को जोरदार धमाका हो गया. धमाके के बाद आग लग गई. वहीं धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी. घटना में पांच से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
इमारत ढहकर मलबे में तब्दील
धमाके की गति इतने तेज थी कि जिस इमारत में यह फैक्ट्री चल रही थी, उसकी टीन का शेड उड़ गया. धमाके से स्थानीय लोगों में भारी दहशत के साथ अफरा-तफरी मच गई. साथ ही घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. यह अवैध पटाखा फैक्ट्री गरोड रोड पर म्युनिसिपैलिटी के डंपिंग साइट के सामने चल रही थी.
VIDEO | Gujarat: Two injured in an illegal firecracker factory blast in Kapadvanj, Kheda district. More details are awaited.— Press Trust of India (@PTI_News) June 27, 2026
(Source: Third Party)#Gujarat
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/SnsVpFhguy
पुलिस जांच में जुटी
विस्फोट और आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है. वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई कर रही है.
चार किलोमीटर तक लोगों ने सुनी आवाज
स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आस-पास के चार किलोमीटर के इलाके में आवाज सुनाई पड़ी और खिड़कियों के शीशे टूट गए. उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं दिखा. स्थानीय लोगों ने इस अवैध फैक्ट्री के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.
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