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गुजरात: अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, इमारत ढही, पांच से अधिक लोग घायल

अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने के बाद उसका टीन का शेड उड़ गया. ( ETV Bharat )

खेड़ा (गुजरात) : गुजरात के खेड़ा जिले के कपड़वंज में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में शनिवार को जोरदार धमाका हो गया. धमाके के बाद आग लग गई. वहीं धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी. घटना में पांच से अधिक लोग घायल हुए हैं. घायलों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इमारत ढहकर मलबे में तब्दील

धमाके की गति इतने तेज थी कि जिस इमारत में यह फैक्ट्री चल रही थी, उसकी टीन का शेड उड़ गया. धमाके से स्थानीय लोगों में भारी दहशत के साथ अफरा-तफरी मच गई. साथ ही घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. यह अवैध पटाखा फैक्ट्री गरोड रोड पर म्युनिसिपैलिटी के डंपिंग साइट के सामने चल रही थी.