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तमिलनाडु: विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मजदूर की मौत, तीन घायल

विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मजदूर की मौत, तीन घायल ( ETV Bharat )

विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार को हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. यह घटना कन्नन की पटाखा फैक्ट्री में हुई. इस फैक्ट्री में 20 से अधिक कमरे हैं और इसमें करीब 60 मजदूर काम करते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मजदूर रोजाना की तरह काम में लगे हुए थे, तभी अचानक आग लग गई, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए. फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रखे पटाखों में कई धमाके हुए. स्थानीय लोगों ने बताया कि कम से कम चार धमाकों की खबर है, जिससे तेज आवाज और घना धुआं निकला, जिसे 6 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता था. धमाकों के कारण आस-पास के इलाकों में रहने वालों में दहशत फैल गई.

पटाखा फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिलने पर फायर और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया.

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में घायल हुए तीन मजदूरों, राजकुमार (42), सेल्वम (33), और रमेश (42) को बचाया गया और शिवकाशी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.

धमाके से फैक्ट्री को भारी नुकसान

बताया गया है कि फैक्ट्री में धमाके के कारण 10 से अधिक कमरे पूरी तरह से तबाह हो गए. फैक्ट्री परिसर में खड़ी पांच दोपहिया गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.