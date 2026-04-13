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तमिलनाडु: विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मजदूर की मौत, तीन घायल

तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने से कई धमाके हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

Massive Explosion at Firecracker Factory in Sattur, Virudhunagar, Tamil Nadu
विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, मजदूर की मौत, तीन घायल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 13, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
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विरुधुनगर (तमिलनाडु): विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में सोमवार को हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. यह घटना कन्नन की पटाखा फैक्ट्री में हुई. इस फैक्ट्री में 20 से अधिक कमरे हैं और इसमें करीब 60 मजदूर काम करते हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मजदूर रोजाना की तरह काम में लगे हुए थे, तभी अचानक आग लग गई, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए. फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रखे पटाखों में कई धमाके हुए. स्थानीय लोगों ने बताया कि कम से कम चार धमाकों की खबर है, जिससे तेज आवाज और घना धुआं निकला, जिसे 6 किलोमीटर की दूरी से देखा जा सकता था. धमाकों के कारण आस-पास के इलाकों में रहने वालों में दहशत फैल गई.

पटाखा फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिलने पर फायर और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया.

अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में घायल हुए तीन मजदूरों, राजकुमार (42), सेल्वम (33), और रमेश (42) को बचाया गया और शिवकाशी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई.

धमाके से फैक्ट्री को भारी नुकसान
बताया गया है कि फैक्ट्री में धमाके के कारण 10 से अधिक कमरे पूरी तरह से तबाह हो गए. फैक्ट्री परिसर में खड़ी पांच दोपहिया गाड़ियों को नुकसान पहुंचा.

वहीं, घटना के बाद उप-कलेक्टर मोहम्मद इरफान और पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीनाथ समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया. शुरुआती जांच में पता चला कि पटाखा फैक्ट्री 2021 से अपना लाइसेंस रिन्यू कराए बिना चल रही थी.

घटना पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. चुनाव प्रचार के बीच हुई इस घटना को लेकर नेताओं ने आरोप लगाए. सत्तूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार नैनार नागेंद्रन भी घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों की रोजी-रोटी पटाखा उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है.

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों का दबाव फैक्ट्री मालिकों को पटाखा उत्पादन में तेजी लाने के लिए मजबूर करता है, जिससे ऐसे हादसे होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और इलाके में बेहतर मेडिकल सुविधाओं की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि घायल मजदूरों को अभी इलाज के लिए शिवकाशी ले जाना पड़ता है.

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