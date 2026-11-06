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असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा हादसा: OIL के क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक में भीषण धमाका और आग, कई घायल

असम के डिब्रूगढ़ से बड़ी खबर है. ऑयल इंडिया लिमिटेड के इंटरमीडिएट टैंक फार्म धमाका, भीषण आग की चपेट में आने से कई झुलसे गए.

DIBRUGARH OIL FIRE
असम के डिब्रूगढ़ जिले के तेंगाखाट में शुक्रवार को ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के एक इंटरमीडिएट टैंक फार्म (ITF) में आग और धमाका हुआ. (ANI VIDEO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2026 at 12:55 PM IST

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डिब्रूगढ़: असम के डिब्रूगढ़ जिले के तेंगाखाट में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के इंटरमीडिएट टैंक फार्म (ITF) में शुक्रवार सुबह आग लगने और धमाके के बाद कम से कम पांच वर्कर घायल हो गए, और एक लापता हो गया. फायर और इमरजेंसी सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया.

यह घटना फैक्ट्री में टेक्निकल काम के दौरान हुई. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि धमाका क्रूड ऑयल स्टोरेज सेक्शन में हुआ जब एक वाल्व ऑपरेट किया जा रहा था. एएनआई से बात करते हुए, स्पेक्ट्रॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के एरिया मैनेजर कमल फुकन ने कहा कि इस घटना में करीब पांच वर्कर घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (AMCH) में शिफ्ट किया गया.

टेक्निकल काम के दौरान आग लग गई और करीब पांच लोग घायल हो गए. उन्हें यहां असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया. फुकन ने कहा, 'मुझे किसी मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है.' बाद में एक बयान में फुकन ने कहा कि यह घटना मशीनरी पर रूटीन मेंटेनेंस के काम के दौरान हुई, जिसकी महीने या तीन महीने में सर्विस होती थी.'

पांच घायल वर्कर की पहचान तपस गोगोई (40), मिलन नगर, डिब्रूगढ़ के रहने वाले, शैलेन गोगोई (45), कुमुद गोगोई (38), गोलाप दत्ता (58) और इंद्र गोगोई (40) के तौर पर हुई है, जो सभी तेंगाखाट के रहने वाले हैं. जहां पांच घायल वर्कर को असम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल (AMCH) में भर्ती कराया गया, वहीं एक और व्यक्ति को इलाज के लिए ऑयल इंडिया हॉस्पिटल ले जाया गया. धमाके के बाद एक वर्कर लापता है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाके के चलते वह दूर जा गिरा, और उसे ढूंढने की कोशिशें जारी है.

घायल वर्कर कथित तौर पर स्पेक्ट्रॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के कर्मचारी थे, यह कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इस फैसिलिटी में काम के लिए रखी थी. आग और धमाके के सही हालात, और कुल कितने लोग प्रभावित हुए, इसकी अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है. आगे की जानकारी का इंतजार है.

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