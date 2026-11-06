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असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा हादसा: OIL के क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक में भीषण धमाका और आग, कई घायल

असम के डिब्रूगढ़ जिले के तेंगाखाट में शुक्रवार को ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के एक इंटरमीडिएट टैंक फार्म (ITF) में आग और धमाका हुआ. ( ANI VIDEO )

डिब्रूगढ़: असम के डिब्रूगढ़ जिले के तेंगाखाट में ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के इंटरमीडिएट टैंक फार्म (ITF) में शुक्रवार सुबह आग लगने और धमाके के बाद कम से कम पांच वर्कर घायल हो गए, और एक लापता हो गया. फायर और इमरजेंसी सर्विस के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया.

यह घटना फैक्ट्री में टेक्निकल काम के दौरान हुई. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि धमाका क्रूड ऑयल स्टोरेज सेक्शन में हुआ जब एक वाल्व ऑपरेट किया जा रहा था. एएनआई से बात करते हुए, स्पेक्ट्रॉन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के एरिया मैनेजर कमल फुकन ने कहा कि इस घटना में करीब पांच वर्कर घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (AMCH) में शिफ्ट किया गया.

टेक्निकल काम के दौरान आग लग गई और करीब पांच लोग घायल हो गए. उन्हें यहां असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया. फुकन ने कहा, 'मुझे किसी मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं है.' बाद में एक बयान में फुकन ने कहा कि यह घटना मशीनरी पर रूटीन मेंटेनेंस के काम के दौरान हुई, जिसकी महीने या तीन महीने में सर्विस होती थी.'