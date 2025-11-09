ETV Bharat / bharat

असम: दहिकाता रिजर्व फॉरेस्ट में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान, लोगों में रोष

'हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं' बेदखल किए गए लोगों में से एक ने कहा, "मुझे नहीं पता कि हमारा परिवार कितने सालों से यहां रह रहा है. हमें अल्पसंख्यक होने के कारण बेदखल किया गया है. हमारे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है. अगर हमें गोली भी मार दी जाए, तो भी हम यहीं रहेंगे."

बेदखल किए गए कुछ लोगों ने मीडिया को बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिस जमीन पर वे रह रहे हैं, वह दहिकाता अभयारण्य का हिस्सा है. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर जमीन आरक्षित वन क्षेत्र की है, तो राजस्व विभाग ने उन्हें जमीन के पट्टे क्यों जारी किए. लोगों ने कहा कि वे बेदखली के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से वास्तविक भूमिहीन परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की अपील की.

गोवाहाटी: असम के ग्वालपाड़ा प्रशासन ने रविवार को जिले के दहीकाटा आरक्षित वन क्षेत्र में बेदखली अभियान शुरू किया. इस अभियान के तहत वन विभाग के बीस बुलडोजर रविवार सुबह से ही घरों को ध्वस्त कर रहे हैं. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ग्वालपाड़ा जिला प्रशासन और वन विभाग ने बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान शुरू किया है. प्रशासन द्वारा शुरू किए गए बेदखली अभियान से इलाके में अफरा-तफरी और अशांति फैल गई है. स्थानीय लोगों ने इस बेदखली के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है.

70 प्रतिशत पहले ही इलाका छोड़ चुके हैं

जिला वन अधिकारी तेजस मोरिस्वामी ने पत्रकारों को बताया, "वन विभाग आज दहिकाता अभयारण्य में 1,143 बीघा जमीन वापस पाने के लिए बेदखली अभियान चला रहा है, जिसका क्षेत्रफल 1685 हेक्टेयर है." उन्होंने आगे बताया कि वन भूमि पर रहने वाले 588 परिवारों में से लगभग 70 प्रतिशत पहले ही अपने घर तोड़कर इलाका छोड़ चुके हैं.

उन्होंने कहा कि बाकी 30 प्रतिशत मकान खाली करा दिए गए हैं और अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो रविवार को ही मकान खाली कराने का काम पूरा कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हालांकि, आरक्षित क्षेत्र में पट्टे पर ली गई जमीन पर रहने वालों को अस्थायी रूप से बेदखली से छूट दी गई है.

बिचौलियों से जमीन खरीदी

गौरतलब है कि जिला प्रशासन और वन विभाग ने ग्वालपाड़ा जिले के डुबापाड़ा, भाटीपाड़ा, बेहरफुली और दरोगर अल्गा जैसे इलाकों में बेदखली अभियान चलाया है. इन इलाकों से बेदखल किए गए लोगों ने, जिन्होंने बाढ़-ग्रस्त ब्रह्मपुत्र नदी में अपने घर खो दिए थे, लगभग 20-30 साल पहले कुछ आरक्षित वन क्षेत्रों में कुछ बिचौलियों से जमीन खरीदी थी और रहने के लिए घर बनाए थे.

डुबापाड़ा वन क्षेत्र गरमाया माहौल

इस बीच डुबापाड़ा वन क्षेत्र के पूर्व में स्थित वटियापाड़ा राजा गांव में वन विभाग के बेदखली अभियान के कारण संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कारण माहौल गरमा गया. हालांकि, ग्वालपाड़ा जिला पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया. पुलिस ने AIUDF की केंद्रीय समिति के महासचिव और सत्र मुक्ति संग्राम समिति की केंद्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जाकिर हुसैन को हिरासत में ले लिया है.

इस बीच दस रिजर्ल वन क्षेत्रों में बेदखली के नोटिस मिलने के बाद कुछ लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने पट्टा भूमि के साथ-साथ सरकारी आवंटित भूमि पर भी बेदखली अभियान रोकने का निर्देश दिया है. हालांकि, वन विभाग और प्रशासन ने पट्टा भूमि पर रहने वालों के खिलाफ बेदखली अभियान को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है, लेकिन वे सरकारी आवंटित भूमि पर बेदखली अभियान चलाने पर अड़े हुए हैं.

