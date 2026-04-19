गुजरात : रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, लाठीचार्ज, महिलाएं और बच्चे घायल
सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में उमड़े यात्रियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया.
Published : April 19, 2026 at 4:39 PM IST
सूरत (गुजरात) : गर्मियों की छुट्टियों और शादी के मौसम के शुरू होते ही उत्तर भारत के राज्यों में जाने वाले यात्रियों की भारी उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ी है. उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाने वाले लोगों के एक साथ भारी संख्या में आ जाने से रेलवे को हालात पर नियंत्रण करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. ट्रेन से जाने के लिए यात्रियों की दो किलोमीटर की लंबी लाइन में 16-16 घंटे तक खड़े रहने को मजबूर होना पड़ा. वहीं भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें महिलाएं और बच्चे घायल हो गए.
8000 से ज़्यादा यात्रियों की भीड़
8000 से अधिक यात्रियों की भीड़ के लिए काफी ट्रेनें न होने से लोगों में काफी गुस्सा था. लाइन में खड़े कुछ यात्री असहनीय गर्मी और घुटन के कारण बेहोश हो गए. लोगों को पीने के पानी के लिए भी जूझना पड़ा और जब पानी का इंतज़ाम हुआ तो अफ़रा-तफ़री मच गई. प्यासे यात्री एक-दूसरे से पानी की बोतलें छीनते भी दिखे.
More than 21,000 passengers have been transported to their destinations from Udhna through these trains today.— Western Railway (@WesternRly) April 19, 2026
Additionally, one more special train is scheduled to depart from Udhna at 21:40 hrs today for Jaynagar.
The on-ground situation at the station remains normal, orderly,… pic.twitter.com/P3qOLw5qwE
इस बीच अभिजीत नाम का एक युवक अपनी पत्नी की मौत के बाद उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करने के लिए प्रयागराज के लिए निकला था. हालांकि, भारी भीड़ के कारण वह ट्रेन में चढ़ नहीं सका. लेकिन युवक की तकलीफ देखकर रेलवे पुलिस ने उसे और उसके परिवार को ताप्ती गंगा ट्रेन में सुरक्षित बिठा दिया.
क्षमता से अधिक यात्री कर रहे सफर
वहीं रेलवे प्रशासन के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन परिसर में पुलिस बल और टिकट चेकिंग स्टाफ (टीसी) की भारी तैनाती की गई है. बिना टिकट यात्रा करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है. बावजूद इसके हालात को नियंत्रण में लाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. हालात यह हैं कि सौ लोगों की क्षमता वाले डिब्बे में पांच गुना यानि की करीब 500 लोग सफर कर रहे हैं. यही वजह है कि कई यात्री सीटों की जगह फर्श, दरवाजे के अलावा शौचालय के पास बैठकर सफर करने को मजबूर हैं.
बता दें कि सूरत में उत्तर प्रदेश और बिहार के करीब 20 लाख से अधिक लोग काम के सिलसिले में यहां पर रहते हैं. टिकट की भारी मांग की वजह से रिजर्वेशन भी मिलना मुश्किल हो गया है. फलस्वरूप बिना रिजर्वेशन के लोग घंटों पहले से ही सीट हासिल करने के लिए कतार में खड़े हो जा रहे हैं.
रेलवे और स्थानीय प्रशासन हालात पर काबू पाने में जुटा
रेलवे और स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक है कि हालात पर काबू पाना काफी कठिन हो गया है.
गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि, सूरत गृह मंत्री हर्ष संघवी का होम टाउन है, जहां हर साल प्रवासी मजदूर पर लाठीचार्ज होता है, उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता, और उन्हें घंटों ट्रेन का इंतजार करने में दिक्कत होती है. इन लोगों को ट्रेन का सही इंतजाम किया जाना चाहिए और लाठीचार्ज करने वालों की जांच करके सही एक्शन लिया जाना चाहिए.
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