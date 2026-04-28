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कश्मीर में गोला-बारूद के साथ पांच गिरफ्तार, UAPA के तहत मामला दर्ज

श्रीनगरः कश्मीर में पांच लोगों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया है. जिसमें हैंड ग्रेनेड, कारतूस, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री शामिल है. पुलिस ने उनके खिलाफ श्रीनगर के पंथा चौक थाने में गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया है.

इनकी पहचान मोहम्मद शफी भट (उर्फ डॉ. शफी), हादी कादिर, मोहम्मद जमाल मीर, मेराजुद्दीन डार (उर्फ मेहरान) और फैयाज अहमद डार के रूप में हुई है. ये सभी श्रीनगर के रहने वाले हैं. यह गिरफ्तारियां श्रीनगर पुलिस द्वारा एक महिला सहित चार आतंकी मददगारों की गिरफ्तारी के ठीक एक हफ्ते के भीतर हुई हैं. इनकी गिरफ्तारी श्रीनगर पुलिस द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के एक अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद हुई थी.

अधिकारियों ने कहा कि आतंकी नेटवर्क के खिलाफ यह कार्रवाई आतंकी समूहों के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की कोशिशों का हिस्सा है, क्योंकि ये मददगार आतंकियों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.

सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने लश्कर-ए-तैयबा के इस अंतर-राज्यीय आतंकी मॉड्यूल की जांच अपने हाथ में ले ली. एजेंसी ने दो पाकिस्तानी आतंकवादियों सहित पांचों आरोपियों की कस्टडी हासिल की. जहां दो पाकिस्तानी आतंकवादियों- अब्दुल्ला उर्फ ​​अबू हुरैरा और उस्मान उर्फ ​​खुबैब को दो दिन की रिमांड दी गई, वहीं तीन स्थानीय आरोपियों को 15 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है.