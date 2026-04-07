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ओडिशा: 'गाय माफियाओं' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर छापे, भारी मात्रा में कैश जब्त

ओडिशा में गौ तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है. इस दौरान कई ठिकानों पर छापेमारी की गई.

Odisha crackdown on Cow Mafia
ओडिशा में 'गाय माफियाओं' के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 7, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
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बालासोर/रायरंगपुर: गौ तस्करों, मवेशी चोरी और गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलवार को कथित 'गाय माफिया' नेटवर्क को टारगेट करते हुए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया.

ईस्टर्न रेंज पुलिस के डीआईजी के नेतृत्व में मयूरभंज, बालासोर और भद्रक जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है. इस ऑपरेशन के तहत मयूरभंज जिले के सात पुलिस स्टेशन एरिया में 15 जगहों पर एक साथ रेड की गई, जिसमें बारीपदा टाउन, भंजपुर, झारपोखरिया, शूलियापाड़ा, बांगिरिपोसी, बैसिंगा और बादामपहाड़ शामिल हैं.

ODISHA CRACKDOWN ON COW MAFIA
ओडिशा में 'गाय माफिया' नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब्त सामान (ETV Bharat)

छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश, सोने और चांदी के गहने, बैंक पासबुक, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और गैर-कानूनी जानवरों को ले जाने में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जब्त की. अब तक दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जबकि जांच अभी भी जारी है.

मयूरभंज जिले में कई ठिकानों पर छापेमारी

मयूरभंज जिला पुलिस की कई टीमें गैर-कानूनी जानवरों के व्यापारियों के घरों पर मिलकर रेड कर रही है. बादामपहाड़ पुलिस स्टेशन के तहत सतपौतिया और देवगांव गांवों में रेड चल रही है. देवगांव में शेख मकसीद जमाल और सतपौतिया में निलुफर बेगम के घरों की तलाशी ली जा रही है.

सतपौतिया गांव से पुलिस ने एक हीरो पैशन बाइक, एक मारुति अर्टिगा कार, एक बोलेरो गाड़ी, 1,46,700 रुपये कैश और सोने-चांदी के गहने जब्त किए हैं. इसी तरह देवगांव गांव से एक एसयूवी गाड़ी, एक मारुति कार, एक महंगी मोटरबाइक और 9,03,600 रुपये कैश और भारी मात्रा में सोने-चांदी के गहने बरामद किए गए हैं.

यह छापेमारी रायरंगपुर एसडीपीओ बीरेंद्र सेनापति और रायरंगपुर सबडिवीजन के सभी पुलिस स्टेशनों के अधिकारी मिलकर कर रहे हैं लोकल पुलिस की मदद से जिले के दूसरे हिस्सों में भी छापेमारी जारी है. अब तक पूरे जिले में 10 लाख रुपये से ज्यादा कैश और सोने के गहने जब्त किए गए हैं.

बालासोर में 12 लाख रुपये से ज्यादा जब्त

बालासोर में पुलिस टीमें कथित मवेशी माफिया के घरों पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. जिले में 10 जगहों पर छापेमारी की जा रही है. 500 रुपये के नोटों के बंडल, सोने और चांदी के गहने, जमीन के कागजात, कई एटीएम कार्ड और गाड़ियां जब्त की गई है. छापे के दौरान 12 लाख रुपये से ज्यादा कैश, सोने और चांदी के गहने, जमीन के कागजात और एक कार जब्त की गई है, और आगे की जांच चल रही है. बहांगा-बारिकपुर इलाके में भी छापेमारी चल रही है, जहां पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है.

मंगलवार सुबह बालासोर एसपी प्रत्यूष दिवाकर की लीडरशिप में एक जॉइंट टीम ने खैरा ब्लॉक में सरडांगा पंचायत के सालापुल गांव में छापेमारी की. टीम में खैरा IIC जन पटनायक, सिमुलिया IIC देबराज जेना और खैरा से एक एडिशनल तहसीलदार शामिल थे.

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