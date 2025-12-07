ETV Bharat / bharat

बंगाल में 'धर्म और भाषा' का डबल डोज: 'बाबरी' की नींव के जवाब में गीता पाठ, अंग्रेजी को बताया 'दाई मां'

गीता पाठ के मंच से राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने कहा, 'बंगाल धार्मिक अहंकार को खत्म करने के लिए तैयार है.'

राज्यपाल का स्वागत किया गया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 7:56 PM IST

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में आसन्न विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा उफान पर है. मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 'बाबरी मस्जिद' नाम से मस्जिद की नींव रखने के ठीक दूसरे दिन, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया. चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में गरमाहट आ गयी है.

इस कार्यक्रम में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए. पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया. कार्यक्रम में देशभर से आए लाखों संत भी शामिल हुए. कार्यक्रम में राज्यपाल ने 'धार्मिक अहंकार' के अंत होने की बात कही और दावा किया कि ऐसा बंगाल में ही होगा.

गीता पाठ कार्यक्रम में जुटे लोग. (ETV Bharat)

राज्यपाल ने किसी का नाम लिए बिना मुर्शिदाबाद के रेजीनगर स्थित बेलडांगा में 'बाबरी' मस्जिद की नींव रखे जाने का जिक्र किया. उन पर धर्म के नाम पर अहंकार दिखाने का आरोप लगाया. सी.वी. आनंद बोस ने कहा, "लोग हमारी ताकत हैं. लोग हमारे हथियार हैं. दुश्मन हमारे सामने खड़ा है. बंगाल धार्मिक अहंकार को खत्म करने के लिए तैयार है." हालांकि, राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने दुश्मन के तौर पर किसका जिक्र किया?

ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पांच लाख लोगों के गीता पाठ कार्यक्रम में राज्य भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मौजूद था. विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य, विधायक अग्निमित्रा पॉल और नेता लॉकेट चटर्जी मौजूद थे. उन्होंने भी गीता पाठ किया.

कार्यक्रम में राज्यपाल का स्वागत किया गया. (ETV Bharat)

देश के विभिन्न हिस्सों से संत आए थे. इसके अलावा, कोलकाता, उपनगरों और ग्रामीण बंगाल से लाखों लोग गीता पाठ में भाग लेने के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचे. वीवीआईपी और आम जनता के प्रवेश के लिए कुल 25 गेट बनाए गए थे. गीता पाठ के लिए ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुल तीन मंच बनाए गए थे. मुख्य मंच, जहां से गीता पाठ किया गया, उसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर 'पार्थसारथी' रखा गया था.

एक अन्य मंच का नाम 'शंकराचार्य' था. मुख्य कार्यक्रम सुबह 8 बजे दीप प्रज्वलित कर शुरू किया गया. फिर एक विशेष आरती की गई. गीता पाठ शुरू होने से पहले वेद पाठ और हरिनाम संकीर्तन किया गया.

गीता पाठ कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, "हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है. इसलिए अगर आज नहीं भी कर पाता हूं, तो भी आप लोगों से हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा. अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है. अंग्रेजी हमारी 'दाई मां' (आया/नौकरानी) की तरह है. दाई मां कभी मां नहीं बन सकती."

गीता पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते राज्यपाल. (ETV Bharat)

