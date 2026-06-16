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क्या आपने सुना है रंगीन मक्का के बारे में? बिहार के किसान मल्टी कलर मक्का की खेती से कमा रहें लाखों का मुनाफा

"बदलते बाजार और सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच रंगीन मक्का किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है. आम साधारण मक्का की तरह इसके भी खेती होती है जो 120 दिन में तैयार हो जाती है रंगीन मक्का की खासियत है कि में कई तरह की प्रोटीन ऐंथासायनीन इन पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं." -नवीन कुमार सिंह, कृषि विशेषज्ञ, मसौढ़ी

6 बीघा खेत में मल्टी कलर मक्का: राजा बिघा गांव के किसान मनोज कुमार ने अपने 6 बीघा खेत में मल्टी कलर मक्का की खेती की है. मक्का कई रंगों में पाई जाती है. लाल, नीली, बैंगनी और काले रंग की मक्का की खेती प्रचलन में है. कृषि विशेषज्ञ नवीन कुमार सिंह की माने तो मक्का में फेनोलिक और एंथोसायनिन तत्व पाए जाते हैं. पौधे में मौजूद एंथोसायनिन वर्णक के कारण ही मक्का मैजेंटा, लाल, नीले रंग की होती है.

यहां होती है रंगीन मक्का की सफल खेती: पारंपरिक खेती से हटकर किसान अब नई फसलों से बंपर कमाई कर रहे हैं. रंग-बिरंगी मक्का यानी मल्टी कलर्ड मक्का ऐसी ही एक फसल है. यह दिखने में जितनी आकर्षक है, कमाई में भी उतनी ही शानदार है. बाजार में इसकी मांग प्रीमियम कीमत पर है. राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी के राजा बीघा गांव में कई किसानों ने इस बार अपने खेतों में मल्टी कलर्ड मक्का की खेती की है.

पटना: पटना के किसानों ने खेती में कई प्रयोग किए हैं. यहां के किसानों ने सफेद, पीली, हल्की लाल और गहरी लाल रंग की मक्का की विभिन्न किस्मों के बीजों को मिलाकर क्रॉस-पोलिनेशन किया. परिणाम यह रहा कि एक अनोखी मल्टी-कलर मक्का की फसल तैयार हुई.

कम समय में अधिक मुनाफा: यह फसल 90 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. किसान कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. खाने के अलावा पशु आहार, पोल्ट्री फीड और स्टार्च उद्योग में भी इसका भारी इस्तेमाल होता है. फसल कटने के बाद पौधे और डंठल मवेशियों के लिए पौष्टिक चारा बन जाते हैं.

चार महीने में तैयार (raw)

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फसल: मल्टी कलर मक्का में पाए जाने वाले गुण के बारे में कृषि वैज्ञानिक मृणाल ने बताया कि नारंगी, गुलाबी, लाल, बैंगनी और नीले दाने एंथोसायनिन और कैरोटीनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में इसकी मांग तेज है. सामान्य पीले मक्के के मुकाबले रंगीन मक्का अनोखी होने के कारण मंडियों में प्रीमियम प्राइस मिलता है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर (ETV Bharat)

"नारंगी, गुलाबी, लाल, बैंगनी और नीले दाने एंथोसायनिन और कैरोटीनॉयड जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों में इसकी मांग तेज है. सामान्य पीले मक्के के मुकाबले रंगीन मक्का अनोखी होने के कारण मंडियों में प्रीमियम प्राइस मिलता है." -मृणाल पांडे, कृषि वैज्ञानिक, पटना

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उत्पादन से कितनी होगी कमाई?: किसान मनोज कुमार ने कहा की एक हेक्टेयर खेत में 30 से 35 क्विंटल तक मक्का का उत्पादन हो जाता है. बाजार में एक क्विंटल मक्का 3 से 4 हजार रुपये में बिकती है. इस तरह एक हेक्टेयर से सवा से डेढ़ लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते बाजार और सेहत को लेकर बढ़ती जागरूकता के बीच रंगीन मक्का किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है.

किसान मनोज कुमार (ETV Bharat)

"कलर मक्का की खेती की शुरुआत हमने इस बार अपने खेतों में की है. बाजार में काफी अच्छी कीमत पर यह मक्का बिकता है. सभी से कहूंगा कि पारंपरिक खेती से हटकर मल्टी कलर मक्का की खेती करें काफी लाभदायक है."-मनोज कुमार, किसान

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खेती की वैज्ञानिक विधि: मसौढी कृषि समन्वयक विजय कुमार ने इसकी खेती के बारे में बताया कि बुवाई से पहले खेत की 2-3 बार गहरी जुताई करें और कुछ समय खुला छोड़ दें. बेहतर उपज के लिए 7-8 टन गोबर की खाद डालें. नाइट्रोजन, जिंक सल्फेट व अन्य पोषक तत्वों का छिड़काव करें. एक एकड़ में करीब 22 हजार बीज लगते हैं. दो बीजों के बीच 75 सेंटीमीटर दूरी रखे. सिंचाई के कुछ दिन बाद बुवाई करें. बीज उगने पर दोबारा सिंचाई करें. समय-समय पर खरपतवार हटाते रहें और सिंचाई करते रहें.

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