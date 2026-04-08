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आतंकी गतिविधियों के आरोपी मसरत आलम भट्ट ने जेल में परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति देने की मांग की

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को करने का आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 5:22 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी मसरत आलम भट्ट की जेल में अपने परिवार से फोन पर बात करने की सुविधा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनआईए को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने एनआईए को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 7 मई को करने का आदेश दिया.

मसरत आलम भट्ट आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में 2019 से हिरासत में है. मसरत आलम भट्ट की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता पिछले करीब डेढ़ सालों से अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर सकता है. दरअसल जेल प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि मकोका, देश के खिलाफ अपराध, आतंकी गतिविधियों के आरोपियों को फोन करने की सुविधा नहीं दी जाएगी. पहले अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने में कोई समस्या नहीं होती थी.

याचिका में कहा गया है कि पहले कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने की सुविधा मिलती थी उसे सभी कैदियों के लिए बहाल किया जाए. मसरत आलम भट्ट के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 को टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस चार्जशीट में मसरत आलम भट्ट के अलावा अलगाववादी नेता यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, इंजीनियर रशीद और शब्बीर शाह को आरोपी बनाया गया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, और 124ए के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून की धारा 13, 16, 17,18, 20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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