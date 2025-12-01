ETV Bharat / bharat

मसाला बॉंड डील: CM पिनराई को ED का नोटिस, शिकंजे में फंसे थॉमस इसाक बिफरे, कहा - 'ये BJP पर मेहरबानी'

ED ने पहले भी पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कई बार नोटिस भेजे थे. उनसे परिवार के सदस्यों के बैंक रिकॉर्ड सहित सब कुछ लाने को कहा गया था. थॉमस इसाक ने कहा कि ED अभी तक हाईकोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाई है.

थॉमस इसाक ने आरोप लगाया कि वह चुनाव के मौसम में एक ऐसा मामला खड़ा कर रही है, जो है ही नहीं. कई बार यह साफ किया जा चुका है कि मसाला बॉन्ड ने सभी नियमों का पालन किया है. फिर भी, उन्होंने कहा कि चुनाव में BJP और UDF की मदद करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है.

नया आरोप यह है कि मसाला बॉन्ड से जमा हुए पैसे से जमीन खरीदी गई, हालांकि, यह आरोप झूठा है. थॉमस इसाक ने कहाकि जमीन खरीदी गई थी. उन्होंने ED पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस भेजकर विवाद पैदा करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया. ED का रेगुलर शो होता है.

थॉमस इसाक मीडिया को उस घटना पर जवाब दे रहे थे, जिसमें ED एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मुख्यमंत्री और थॉमस इसाक को नोटिस भेजकर सफाई मांगी थी.

थॉमस इसाक ने कहाकि मसाला बॉन्ड मामले में ED की कार्रवाई चुनाव से पहले ताकत दिखाने जैसा है. उन्होंने यह भी कहाकि यह चुनाव के मौसम में BJP के लिए खेला जा रहा एक राजनीतिक खेल है.

तिरुवनंतपुरम: केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने KIIFB मसाला बॉन्ड डील में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और अन्य को भेजे गए ED नोटिस पर प्रतिक्रिया दी है.

ED का नोटिस राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहाकि यह BJP की केरल के विकास में रुकावट डालने की कोशिश है. ED का यह कदम चुनावों में BJP और UDF के लिए एक स्मोकस्क्रीन बनाने और कैंपेन में मदद करने के लिए है. केरल इसे कंटेम्प्ट के साथ रिजेक्ट करेगा. मसाला बॉन्ड RBI के परमिशन से जारी किया गया था और सभी नियमों का पालन किया गया था. उन्होंने कहा कि कार्रवाई का कानूनी तौर पर सामना किया जाएगा.

अब जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मसाला बॉन्ड कानूनी है, तो ED कह रहा है कि जुटाए गए पैसे से जमीन खरीदना गैर-कानूनी है. हालांकि, इसाक ने बताया कि KIIFB ने जमीन खरीदी नहीं, बल्कि उसे हासिल किया है और दोनों को अलग-अलग देखा जाना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि RBI के पास जमीन हासिल करने की परमिशन है.

हाईकोर्ट के यह पूछने के बाद भी कि उन्हें पूछताछ के लिए क्यों बुलाया जा रहा है, ED अभी तक जवाब नहीं दे पाया है. इसाक ने आरोप लगाया कि जिन्होंने कोर्ट के आसान सवालों का भी जवाब नहीं दिया और अब फिर से नोटिस भेज रहे हैं. थॉमस इसाक ने कहा कि यह ED का एक पॉलिटिकल गेम है, जो BJP की सेवा कर रहा है, और इसी के तहत UDF (यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) का एक्शन दुखद है.

ED एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 29 नवंबर को मुख्यमंत्री, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसाक और KIIFB अधिकारियों को नोटिस जारी किया. ED ने यह एक्शन इसलिए लिया, क्योंकि KIIFB मसाला बॉन्ड केस की जांच में FEMA नियमों का उल्लंघन पाया गया था.

गौर करें तो केआईआईएफबी यानी केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए केरल सरकार की प्राथमिक एजेंसी है. इसने राज्य में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 50,000 करोड़ रुपये जुटाने की अपनी योजना के तहत 2019 में अपने पहले मसाला बॉन्ड ‘इश्यू’ के जरिए से 2,150 करोड़ रु. जुटाए थे.

ये भी जान लें कि मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किये जानेवाले बॉन्ड होते हैं. इसके साथ ही इसे स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय मुद्रा में जारी किया जाता है.