ETV Bharat / bharat

शहीद आईटीबीपी जवान खिलेश को धमतरी में दी गई अंतिम विदाई, ड्यूटी के दौरान हुआ था निधन

इससे पहले पार्थिव देह के धमतरी पहुंचने पर बड़ी संख्या में युवा उनके सम्मान में वहां मौजूद रहे और वीर जवान अमर रहें के नारे लगाते हुए उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलते रहे. जैसे ही जवान का पार्थिव शरीर गांव की सीमा में पहुंचा बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने फूलों की बारिश कर अपने गांव के बेटे को याद किया. पार्थिव शरीर के पहुंचते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोग पहुंचे थे.

धमतरी: ग्राम शंकरदाह ने मंगलवार को अपने वीर सपूत एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान खिलेश कुमार ध्रुव को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी. ड्यूटी के दौरान असामयिक निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो हजारों लोगों की आंखें नम हो गईं. बरसते पानी के बावजूद जनसैलाब उमड़ पड़ा और पूरा गांव शहीद जवान खिलेश कुमार अमर रहें के नारों से गूंज उठा.

ड्यूटी पर असम लौटने के दौरान बिगड़ी तबीयत

32 वर्षीय खिलेश कुमार ध्रुव वर्ष 2013-14 से आईटीबीपी में सेवाएं दे रहे थे. हाल ही में वे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर क्षेत्र में ड्यूटी पूरी कर गुवाहाटी (असम) लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उपचार के दौरान रविवार को उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पूरे धमतरी जिले में शोक की लहर दौड़ गई. अंतिम संस्कार से पहले शंकरदाह स्थित स्कूल परिसर में आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी. इसके बाद राजकीय सम्मान और धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस भावुक क्षण में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी.

वीर सपूत खिलेश ध्रुव को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV Bharat)

खिलेश कुमार ध्रुव सरल, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे. राष्ट्र सेवा उनके लिए सर्वोपरि थी. गांव के कई युवाओं ने उनकी प्रेरणा से सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती होने का संकल्प लिया और आज भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. हमें अपने भाई पर गर्व है, जिसने देश सेवा को अपना सर्वोच्च धर्म मानते हुए जीवन समर्पित किया: खूबचंद ध्रुव, शहीद जवान के परिजन

वीर सपूत खिलेश ध्रुव को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV Bharat)

उनका निधन केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और देश के लिए अपूरणीय क्षति है: जीवराखन लाल मरई, जिलाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज

वीर सपूत खिलेश ध्रुव को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV Bharat)

जिस स्कूल से पढ़ाई की उसी स्कूल में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर

शंकरदाह के शिक्षकों ने बताया कि जिस स्कूल में खिलेश कुमार ध्रुव ने शिक्षा प्राप्त की थी, उसी स्कूल में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. यह दृश्य वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जीवनभर प्रेरणा का स्रोत रहेगा.

वीर सपूत खिलेश ध्रुव को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV Bharat)

गम में नहीं जले कई घरों में चूल्हे

शहीद जवान के गम में गांव के कई घरों में आज चूल्हे भी नहीं जले. वहीं बरसते पानी में बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भारी मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि देश की रक्षा में समर्पित सैनिक केवल अपने परिवार के नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र के गौरव होते हैं. वीर सपूत खिलेश कुमार ध्रुव को दी गई यह अंतिम विदाई लंबे समय तक लोगों की स्मृतियों में जीवित रहेगी.

वीर सपूत खिलेश ध्रुव को नम आंखों से अंतिम विदाई (ETV Bharat)

बरसते पानी में कांग्रेस का निगम घेराव, आवास, पट्टा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हल्लाबोल

मामूली विवाद में युवक की हत्या, दो दोषियों को उम्रकैद, धमतरी जिला अदालत का फैसला

धमतरी पुलिस विभाग में प्रशासनिक सर्जरी, 8 निरीक्षकों के तबादले, नई एसपी भावना पांडेय का एक्शन