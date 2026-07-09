ETV Bharat / bharat

शहीद बलवंत सिंह खेतवाल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा जनसैलाब, हर आंख हुई नम

शहीद बलवंत सिंह खेतवाल को दी अंतिम विदाई ( Photo-ETV Bharat )