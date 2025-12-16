ETV Bharat / bharat

'ये लड़कियों का खेल नहीं..' सामाजिक तानों से नहीं रुके पटना की अंशु के कदम, बदले में गोल्ड जीत कर लौटी

अंशु कुमारी को फिलीपींस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना था, पटना की इस मार्शल आर्ट खिलाड़ी की किसने मदद की, जानिए पूरी कहानी

MARTIAL ARTIST ANSHU
अंशु कुमारी मार्शल आर्ट (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

December 16, 2025

6 Min Read
पटना: "समाज के लोग ताने देते थे. कहते थे कि लड़की होकर कूद-फांद करती है. हाथ पैर टूट जाएगा तो शादी नहीं होगी. यह खेल लड़कियों के लिए नहीं है. लेकिन मेरे माता पिता हमेशा साथ रहे. आज अंशु के पास मार्शल आर्ट सहित कई खेलों में 50 से अधिक मेडल हैं.

बिहार के नालंदा की रहने वाली अंशु कुमारी के लिए यह आसान नहीं था. अंशु अपना पहला गोल्ड मेडल को याद कर कहती हैं कि 'तब मैं दूसरी कक्षा में थीं, जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था.' यही वह पल था, जब उन्होंने तय किया कि इसी खेल में आगे बढ़ाना है.

"लड़का-लड़की में कोई फर्क नहीं होता है. फर्क सिर्फ सोच और हौसले का होता है. हौसला मजबूती से एक बार कर लें तो मंजिल तय है. पहले लोग लड़की होने पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही लोग उनकी मिसाल देते हैं." - अंशु कुमारी, मार्शल आर्ट खिलाड़ी

50 से अधिक पदक: अंशु पटना में रहकर ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करती हैं. इन्होंने मिक्‍स्‍ड मार्शल आर्ट के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो आज हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुका है. अंशु गटका, कुंग फू, वुशु, अर्निश, कराटे और फ्लाइंग किक जैसे खेलों में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 50 से अधिक पदक जीत चुकी हैं.

"अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 8 पदक जीते हैं. इसमें 4 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.‌ इंटरनेशनल मुकाबलों में खेलना आसान नहीं होता. वहां हर खिलाड़ी अपने देश का बेस्ट देकर आता है. मंच पर तिरंगा लेकर पोडियम पर खड़ा होना गर्व का पल होता है." - अंशु कुमारी, मार्शल आर्ट खिलाड़ी

फिलीपींस का गोल्ड सबसे शानदार: अंशु ने बताया कि 2024 में फिलीपींस में अर्निश प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतना सबसे खास रहा. वह जीत का पल मेरे लिए सबसे यादगार पल है, क्योंकि इस जीत के बाद उन्हें काफी अटेंशन मिला. नेताओं मंत्रियों से उन्हें कई सम्मान मिले. नेशनल और स्टेट लेवल पर भी प्रदर्शन किया है. नेशनल लेवल पर 12 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं. और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के अलावा स्टेट लेवल पर 30 से अधिक पदक जीते हैं.

वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना था, नहीं थे पैसे : अंशु बताती हैं कि अर्निश वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए फिलीपींस जाना था, लेकिन मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे. अधिकारियों से गुहार लगाई. जब मदद नहीं मिली तो बिहार के राज्यपाल से मिलकर मदद मांगी तो उन्होंने मदद की. अंशु ने कहा कि, मैं फिलीपींस गई और वहां से गोल्ड जीतकर आईं.

हर मुकाबले की अलग चुनौती: उसने कहा कि, हर लेवल का मुकाबला अलग चुनौती लेकर आता है. स्टेट लेवल से नेशनल और फिर इंटरनेशनल तक का सफर आसान नहीं होता. इसी वर्ष पिछले दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीता था. अब पंजाब में होने वाले गटका नेशनल सीनियर की तैयारी कर रही हैं. 26 दिसंबर को बिहार से रवाना होंगी. मुकाबला 28 से 30 दिसंबर तक मोहाली में खेला जाएगा. इसके बाद उनका अगला लक्ष्य है खेलो इंडिया लीग 2026 और फिर नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेना.

8 साल की उम्र में मार्शल आर्ट: अंशु ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में मिक्‍स्‍ड मार्शल आर्ट खेलना शुरू कर दिया था. उनके पहले कोच उनके पिता रहे. पिता संजय कुमार सिन्हा, जो भारतीय सेना से रिटायर हैं, जब आर्मी से सेवा पूरी कर घर लौटे तो उन्होंने बेटी की रुचि को पहचाना. इसके बाद उन्होंने खुद अंशु को शुरुआती प्रशिक्षण देना शुरू किया. अंशु की मां रेखा सिन्हा एक निजी स्कूल का संचालन करती हैं. पढ़ाई और खेल दोनों में मां का भी पूरा सहयोग उन्हें मिलता रहा.

"शुरुआती दिनों में उनके पिता ने मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग दी. इसके बाद एक ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला दिलाया गया. वहां से खेल को सही दिशा मिली. इसके बाद कोच भोला थापा ने ट्रेनिंग संभाली. आज भी भोला थापा से ही प्रशिक्षण ले रही हूं. कोच ने तकनीक, फिटनेस और मानसिक मजबूती पर खास ध्यान दिया." -अंशु कुमारी, खिलाड़ी

हर चोट आगे बढ़ने का देता है हौसला: शुरुआती दिनों को याद कर अंशु ने कहा कि जब चोट लगती है और दर्द होता है. तब पहले जीते हुए पदक उन्हें फिर से उठ खड़े होने की ताकत देते हैं. खेल नहीं उन्हें चोट लगता है और खेल में ही उन्हें पदक भी मिलता है तो वह पदक की लालसा में चोट से उबड़कर फिर से खेल मैदान में आ जाती हैं.

खेल के साथ पढ़ाई भी है जारी: अंशु 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं. वह सीबीएसई बोर्ड से बायोलॉजी विषय लेकर पढ़ाई कर रही हैं. वह नीट क्वालीफाई करके आगे डॉक्टर भी बनना चाहती हैं. उन्होंने बताया कि खेल के साथ पढ़ाई को मैनेज करना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. समय का सही इस्तेमाल करके वह दोनों को साथ लेकर चल रही हैं. पढ़ाई में भी उन्हें अच्छे अंक मिलते हैं.

ओलंपिक में पदक जीतने का सपना: अंशु ने अपने सपने के बारे में बताते हुए कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना है कि वह आने वाले समय में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करें. देश के लिए पदक जीत कर देश का नाम रोशन करें. उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्समैन होना उनकी पहली पहचान है, लेकिन इसके साथ वह एक अच्छी डॉक्टर भी बनना चाहती हैं.

पिता को बेटी पर गर्व: अंशु के पिता संजय सिन्हा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्होंने आर्मी में करीब 30 साल सेवा दी और कप्तान के पद से रिटायर हुए. उन्होंने बताया कि घर लौटने के बाद बेटी में मार्शल आर्ट के प्रति गहरी रुचि देखी. उन्होंने बिना देर किए बेटी के सपने को सपोर्ट करना शुरू कर दिया.

"खुद बेसिक ट्रेनिंग दी और फिर अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया ताकि बेटी को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके. गर्व है कि मेरी बेटी ने हमेशा सिर गर्व से ऊंचा रखा है. आज नाते-रिश्तेदार और पड़ोसी अपनी बेटियों को अंशु का उदाहरण देते हैं. " - संजय सिन्हा, अंशु के पिता

