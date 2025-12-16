ETV Bharat / bharat

'ये लड़कियों का खेल नहीं..' सामाजिक तानों से नहीं रुके पटना की अंशु के कदम, बदले में गोल्ड जीत कर लौटी

अंशु कुमारी मार्शल आर्ट ( ETV Bharat )

पटना: "समाज के लोग ताने देते थे. कहते थे कि लड़की होकर कूद-फांद करती है. हाथ पैर टूट जाएगा तो शादी नहीं होगी. यह खेल लड़कियों के लिए नहीं है. लेकिन मेरे माता पिता हमेशा साथ रहे. आज अंशु के पास मार्शल आर्ट सहित कई खेलों में 50 से अधिक मेडल हैं. बिहार के नालंदा की रहने वाली अंशु कुमारी के लिए यह आसान नहीं था. अंशु अपना पहला गोल्ड मेडल को याद कर कहती हैं कि 'तब मैं दूसरी कक्षा में थीं, जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था.' यही वह पल था, जब उन्होंने तय किया कि इसी खेल में आगे बढ़ाना है. "लड़का-लड़की में कोई फर्क नहीं होता है. फर्क सिर्फ सोच और हौसले का होता है. हौसला मजबूती से एक बार कर लें तो मंजिल तय है. पहले लोग लड़की होने पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वही लोग उनकी मिसाल देते हैं." - अंशु कुमारी, मार्शल आर्ट खिलाड़ी 50 से अधिक पदक: अंशु पटना में रहकर ट्रेनिंग के साथ पढ़ाई करती हैं. इन्होंने मिक्‍स्‍ड मार्शल आर्ट के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो आज हजारों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुका है. अंशु गटका, कुंग फू, वुशु, अर्निश, कराटे और फ्लाइंग किक जैसे खेलों में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 50 से अधिक पदक जीत चुकी हैं. "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 8 पदक जीते हैं. इसमें 4 गोल्ड मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं.‌ इंटरनेशनल मुकाबलों में खेलना आसान नहीं होता. वहां हर खिलाड़ी अपने देश का बेस्ट देकर आता है. मंच पर तिरंगा लेकर पोडियम पर खड़ा होना गर्व का पल होता है." - अंशु कुमारी, मार्शल आर्ट खिलाड़ी फिलीपींस का गोल्ड सबसे शानदार: अंशु ने बताया कि 2024 में फिलीपींस में अर्निश प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतना सबसे खास रहा. वह जीत का पल मेरे लिए सबसे यादगार पल है, क्योंकि इस जीत के बाद उन्हें काफी अटेंशन मिला. नेताओं मंत्रियों से उन्हें कई सम्मान मिले. नेशनल और स्टेट लेवल पर भी प्रदर्शन किया है. नेशनल लेवल पर 12 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं. और बाकी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के अलावा स्टेट लेवल पर 30 से अधिक पदक जीते हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जाना था, नहीं थे पैसे : अंशु बताती हैं कि अर्निश वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए फिलीपींस जाना था, लेकिन मेरे माता पिता के पास पैसे नहीं थे. अधिकारियों से गुहार लगाई. जब मदद नहीं मिली तो बिहार के राज्यपाल से मिलकर मदद मांगी तो उन्होंने मदद की. अंशु ने कहा कि, मैं फिलीपींस गई और वहां से गोल्ड जीतकर आईं. हर मुकाबले की अलग चुनौती: उसने कहा कि, हर लेवल का मुकाबला अलग चुनौती लेकर आता है. स्टेट लेवल से नेशनल और फिर इंटरनेशनल तक का सफर आसान नहीं होता. इसी वर्ष पिछले दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीता था. अब पंजाब में होने वाले गटका नेशनल सीनियर की तैयारी कर रही हैं. 26 दिसंबर को बिहार से रवाना होंगी. मुकाबला 28 से 30 दिसंबर तक मोहाली में खेला जाएगा. इसके बाद उनका अगला लक्ष्य है खेलो इंडिया लीग 2026 और फिर नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेना.