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खाने में नशीला पदार्थ देकर शादीशुदा महिला से गैंगरेप, जलगांव में छह लोगों को खिलाफ केस दर्ज

शादीशुदा महिला को कथित तौर पर नशा देकर गैंगरेप मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

-Married woman gang-raped after being drugged at Suknaik Tanda in Jalgaon-Jamner; case registered against six individuals
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 17, 2026 at 3:48 PM IST

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जलगांव: महराष्ट्र के जलगांव जिले से 30 साल की एक शादीशुदा महिला के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना सामने आई है. मामला जिले के जामनेर तालुका के सुखनायक टांडा इलाके की बताई जा रही है. मामले को लेकर फत्तेपुर पुलिस स्टेशन में छह लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

वीडियो वायरल करने की धमकी
शिकायत के मुताबिक, पीड़िता को खाने में नशीला पदार्थ दिया गया था. आरोप है कि इसके बाद उसे गन्ने के खेत में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया गया. इसके अलावा, आरोप है कि आरोपियों ने पीड़िता को बार-बार यह कहकर धमकाया कि वे घटना का वीडियो बनाकर उसे बड़े पैमाने पर फैला देंगे.

तथाकथित गैंगरेप की इस घटना को लेकर चार नामजद लोगों और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. शिकायत के मुताबिक, एक आरोपी ने बंदूक की नोक पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया. सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर बापू रोहम मामले की जांच कर रहे हैं.

पीड़ित महिला दो दिन तक शिकायत दर्ज कराने के लिए बार-बार चक्कर लगाती रही
इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित महिला दो दिन तक फत्तेपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए बार-बार चक्कर लगाती रही, फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. आखिरकार इस लापरवाही का आरोप लगाने वाला एक वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई की गई, जिससे मामले पर चर्चा शुरू हो गई.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक के दावणगेरे में 41 साल की महिला से गैंगरेप, 10 आरोपी गिरफ्तार

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