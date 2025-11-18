UCC: शादीशुदा भी कर रहे लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन, हरिद्वार से कई मामले आए सामने
हरिद्वार में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 18, 2025 at 6:38 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार की ओर से सामान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर लोग शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. हरिद्वार जिले में साधारण शादी के रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराना चुनौती साबित हो रहा है. केवल हरिद्वार तहसील में लिव इन रिलेशनशिप में अभी तक 13 आवेदन हुए, जिनमें से 11 आवेदन रिजेक्ट कर दिए. 11 में से पांच ऐसे लोगों ने आवेदन किए जो पहले से शादी शुदा हैं. जबकि छह लोगों के आवेदन मानक पूर्ण न करने पर रिजेक्ट कर दिए. पहले शादीशुदा लोगों के लिए यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना प्रशासन के लिए भी चुनौती साबित हो रहा है.
पूरे जिले में किए जा चुके हैं 40 आवेदन: दरअसल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है. साधारण शादी का रजिस्ट्रेशन तो आसानी से हो रहा है. अब सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी हुई है तो लिवइन में रहने वाले लोग भी आवेदन करने लगे हैं.
इसलिए बात अगर पूरे हरिद्वार जिले की करें तो अभी तक 40 लोगों ने लिवइन में रहने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 18 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. यानी कि18 जोड़े लिवइन में साथ रह रहे हैं. 22 लोगों का रजिस्ट्रेशन मानक पूर्ण नहीं करने पर निरस्त किया गया है.
पांच शादीशुदा लोगों ने भी किया यूसीसी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन: हरिद्वार जिले में जो जोड़े अविवाहित हैं, उन्हें तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो पहले से ही शादीशुदा हैं, और फिर भी लिव इन में रहना चाहते हैं, ऐसे पांच आवेदन सामने आए है. पांच शादीशुदा लोगों ने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अपलाई किया है.
एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि हरिद्वार तहसील क्षेत्र में लिवइन के 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं. 11 लोग मानक पूरे नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 11 में से पांच शादीशुदा लोगों ने भी आवेदन किया था, लेकिन मानक पूर्ण नहीं होने पर उनका आवेदन रद्द किया गया है. जानकार बताते हैं कि मौजूदा शादी ठीक न चलना और अपने पार्टनर से अलग रहकर दूसरा पार्टनर तलाशना भी इसका कारण हो सकता है.
बता दें कि हाल ही में सरकार ने यूसीसी के तहत लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ संशोधन किया था. सरकार ने अब यूसीसी में लिव इन रजिस्ट्रेशन करवाने में आधार कार्ड की अनिवार्यता को पूरी तरह से खत्म कर दी गई है. अब आधार की जगह पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है.
बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन वेबसाइट पर और भी कई बदलाव होने जा रहे हैं. इस रजिस्ट्रेशन को लेकर राज्य सरकार का यह चौथा संशोधन है. इससे पहले भी समान नागरिक संहिता में अलग-अलग तरीके के संशोधन किए गए हैं.
पढ़ें---
- उत्तराखंड यूसीसी में बड़े बदलाव, लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की बाध्यता खत्म
- चमोली जिले में धीमी यूसीसी रजिस्ट्रेश की रफ्तार, अब तक 13,724 जोड़ों ने करवाया पंजीकरण
- सुरक्षा के लिए HC पहुंचा हिंदू-मुस्लिम जोड़ा, लिव इन में रहने के बाद की शादी, कोर्ट ने UCC रजिस्ट्रेशन पर पूछा सवाल
- UCC पोर्टल पर CM धामी ने कराया पहला रजिस्ट्रेशन, जानें बाकी नायक और नायिकाओं के नाम
- यूसीसी रजिस्ट्रेशन ने पकड़ी रफ्तार, अबतक 1006 लोगों ने करवाया पंजीकरण, लिव इन को लेकर भी आया अपडेट