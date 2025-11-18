ETV Bharat / bharat

UCC: शादीशुदा भी कर रहे लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन, हरिद्वार से कई मामले आए सामने

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की ओर से सामान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद बड़े पैमाने पर लोग शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. हरिद्वार जिले में साधारण शादी के रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराना चुनौती साबित हो रहा है. केवल हरिद्वार तहसील में लिव इन रिलेशनशिप में अभी तक 13 आवेदन हुए, जिनमें से 11 आवेदन रिजेक्ट कर दिए. 11 में से पांच ऐसे लोगों ने आवेदन किए जो पहले से शादी शुदा हैं. जबकि छह लोगों के आवेदन मानक पूर्ण न करने पर रिजेक्ट कर दिए. पहले शादीशुदा लोगों के लिए यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना प्रशासन के लिए भी चुनौती साबित हो रहा है.

पूरे जिले में किए जा चुके हैं 40 आवेदन: दरअसल, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो गया है. साधारण शादी का रजिस्ट्रेशन तो आसानी से हो रहा है. अब सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता दी हुई है तो लिवइन में रहने वाले लोग भी आवेदन करने लगे हैं.

इसलिए बात अगर पूरे हरिद्वार जिले की करें तो अभी तक 40 लोगों ने लिवइन में रहने के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 18 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. यानी कि18 जोड़े लिवइन में साथ रह रहे हैं. 22 लोगों का रजिस्ट्रेशन मानक पूर्ण नहीं करने पर निरस्त किया गया है.

पांच शादीशुदा लोगों ने भी किया यूसीसी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन: हरिद्वार जिले में जो जोड़े अविवाहित हैं, उन्हें तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन जो पहले से ही शादीशुदा हैं, और फिर भी लिव इन में रहना चाहते हैं, ऐसे पांच आवेदन सामने आए है. पांच शादीशुदा लोगों ने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अपलाई किया है.