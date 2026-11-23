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केवल रजिस्ट्रेशन से वैध नहीं होगी हिंदू-ईसाई शादी, मद्रास हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

मद्रास हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कानून अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी की इजाजत देता है, लेकिन सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्यता नहीं दी जाती है.

चेन्नई के करायंचवाड़ी के रहने वाले एक शख्स ने फैमिली वेलफेयर कोर्ट में केस किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी एक रिश्तेदार उनसे प्यार करने का दावा करके उन्हें परेशान कर रही थी, और उन्हें धोखा देकर बाद में अपनी शादी रजिस्टर करवा ली. जज ने पिटीशन खारिज कर दी है.