केवल रजिस्ट्रेशन से वैध नहीं होगी हिंदू-ईसाई शादी, मद्रास हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा- हिंदू-ईसाई विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध या रजिस्टर नहीं हो सकता.
Published : November 23, 2026 at 11:41 AM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कानून अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी की इजाजत देता है, लेकिन सही कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना की गई शादी को हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मान्यता नहीं दी जाती है.
चेन्नई के करायंचवाड़ी के रहने वाले एक शख्स ने फैमिली वेलफेयर कोर्ट में केस किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी एक रिश्तेदार उनसे प्यार करने का दावा करके उन्हें परेशान कर रही थी, और उन्हें धोखा देकर बाद में अपनी शादी रजिस्टर करवा ली. जज ने पिटीशन खारिज कर दी है.
इसके बाद उस शख्स ने मद्रास हाई कोर्ट में अपील की. मामले की आखिरी सुनवाई जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और एस. रविकुमार की बेंच में हुई. उस समय पिटीशनर की तरफ से पेश हुए वकील एन. ईश्वरन और आर. वीरमणि ने दलील दी कि पिटीशनर ने 2006 में ईसाई धर्म अपना लिया था और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इस शादी का रजिस्ट्रेशन गैर-कानूनी था. उन्होंने यह भी दलील दी कि रजिस्ट्रेशन इसलिए इनवैलिड था क्योंकि महिला ने पिटीशनर को धोखा देकर उसके साइन ले लिए थे.
रेस्पोंडेंट यानी महिला की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि उस शख्स ने ही सबसे पहले उससे अपने प्यार का इजहार किया था और क्योंकि उनके माता-पिता दोनों ने शादी का विरोध किया था, इसलिए उस शख्स ने शादी का इंतजाम किया और उसे रजिस्टर करवाया. शादी के बाद शख्स के माता-पिता ने दहेज में गहने और एक कार की मांग की और दोनों के साथ रहने का भी विरोध किया.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जजों ने बैप्टिजम सर्टिफिकेट समेत डॉक्युमेंट्स की जांच की, जिससे यह साबित हुआ कि शख्स एक क्रिश्चियन था और यह भी कन्फर्म किया कि शादी के समय वह क्रिश्चियन था. उन्होंने यह भी बताया कि महिला ने खुद क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान माना कि शादी रजिस्टर होने से पहले कोई सेरेमनी नहीं हुई थी.
जजों ने साफ किया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी सिर्फ दो हिंदुओं के बीच ही हो सकती है और हिंदू-ईसाई शादी के लिए, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सही प्रोसेस को फ़ॉलो किया जाना चाहिए.
इसके बाद जजों ने फैमिली कोर्ट का आदेश पलटते हुए कहा कि 2009 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई शादी अमान्य थी. उन्होंने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को यह भी सलाह दी कि वह राज्य भर के मैरिज रजिस्ट्रार को यह निर्देश दे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के दौरान सिर्फ असली जानकारी ही दर्ज की जाए.