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जगदलपुर जेल की सलाखों के बीच सात फेरों का अनोखा संगम, सात महीने पहले थे आरोपी और पीड़िता, अब बने जीवनसाथी

जगदलपुर जेल में आरोपी और पीड़िता की शादी हुई है. इस घटना ने एक नई बहस छेड़ दी है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट

Marriage Of Accused And Victim
बस्तर जेल में शादी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 24, 2026 at 10:36 PM IST

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बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसने कानूनी प्रक्रिया, रिश्तों और सामाजिक परिस्थितियों पर नई चर्चा छेड़ दी है. सात महीने पहले जिस युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगा और जो उसी मामले में जेल पहुंचा. उसी युवक ने अब केंद्रीय जेल जगदलपुर के भीतर उसी युवती के साथ रीति-रिवाजों से विवाह कर लिया. न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद जेल परिसर में जेल प्रशासन, अधिवक्ताओं और गवाहों की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लेकर अपने रिश्ते को नया नाम दिया.

पीड़ित युवती ने बताई पूरी कहानी

युवती मनमती कश्यप ने बताया कि युवक और युवती की मुलाकात एक पेट्रोल पंप पर काम करने के दौरान हुई थी. साथ में काम करते-करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका यह रिश्ता प्रेम में बदल गया. युवक ने विवाह का भरोसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए. कुछ समय बाद युवक ने पारिवारिक दबाव बताकर युवती से शादी के लिए इनकार कर दिया.

जिसके बाद युवती की बदनामी गांव और पूरे परिवार में हुई. जिसके बाद परिजनों के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल जगदलपुर भेज दिया गया. बाद में युवक के दोस्तों से शादी करने की सहमति युवक द्वारा जताए जाने पर युवती जेल में युवक से मिलने पहुंची. दोनों के बीच शादी की सहमति होने पर शादी की इच्छा जताई. उसके बाद 24 जुलाई 2026 को आज जेल में शादी हुई है. शादी के बाद दोनों ने खुशी जताई है. जल्द बयान करके युवक को रिहा कराने की बात कही है.

युवती के फैसले से युवक खुश

दूल्हा सुरेश सेठिया ने बताया कि दोनों के बीच प्रेम हुआ और शादी करना चाहते थे. लेकिन अंतरजातीय विवाह के खिलाफ उनके परिजन थे. जिसके कारण विवाह नहीं किये. जिस पर युवती ने अपराध पंजीबद्ध कराया था. जिसमें जेल हुई थी. अब शादी की बात होने पर खुद वकील बुलाई और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. अब शादी करके खुश हैं.

शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में युवक 7 महीने से जेल में बंद था. जिसके बाद न्यायालय में शादी करने की इच्छा जाहिर करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था. जिस पर न्यायालय ने दोनों के मौलिक अधिकारों को मानते हुए और दोनों की बालिग होने शादी हुई है. शादी मौलिक अधिकारों के तहत हुई है. लेकिन जिस आरोप पर जेल में युवक बंद है उसकी कानूनी प्रकिया जारी रहेगी. युवती के बयान के अनुसार न्यायालय आदेश जारी करेगी- अवधेश झा, अधिवक्ता

जेलर ने क्या कहा ?

जेलर एसएल नायर ने बताया कि एक दूसरे से मिलने के बाद दोनों से शादी करने का फ़ैलसा लिया. जिसके बाद दोनों से आवेदन लिखवाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. जिस पर माननीय न्यायालय ने शादी की अनुमति प्रदान की. और आज जेल परिसर में विधि विधान के साथ दोनों की शादी सम्पन्न कराई गई. इस तरह की शादी का यह केंद्रीय जेल परिसर जगदलपुर में पहला मामला है.

करीब 07 महीने पहले पीड़ित और आरोपी की भूमिका में रहे युवक और युवती अब एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके हैं. इस कारण यह विवाह चर्चा का विषय बना हुआ है. कानून की अनुमति और आपसी सहमति से वैवाहिक बंधन में बंधकर उन्होंने अपने रिश्ते को नई शुरुआत दी. रिश्तों की यह कहानी अदालत, कानून और परिस्थितियों के कई उतार-चढ़ाव से गुजरते हुए आखिरकार विवाह के मुकाम तक पहुंची.

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बस्तर में अनोखी शादी
बस्तर जिला अदालत
ACCUSED VICTIM MARRIAGE IN CG

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