ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार

Etv Bharat ( Etv Bharat )

बेंगलुरु: जैसे-जैसे शहर दिवाली के जश्न की तैयारी कर रहा है. वैसे-वैसे बेंगलुरु के बाजार चहल-पहल के केंद्र बन गए हैं. ठेले और सड़क किनारे विक्रेता त्योहार की जरूरी चीज़ें बेच रहे हैं. मिट्टी के दीयों और रंगोली से लेकर फल, सब्ज़िया और नए कपड़े तक सब कुछ बाजार में उपलब्ध है. आस-पास के कस्बों और गांवों से आए खरीदारों की ठेलों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे सड़कों पर त्योहारी रौनक छा गई है. केआर मार्केट की एक फूल विक्रेता दीपा ने कहा, "हम पूरे साल इस मौसम का इंतजार करते हैं. हर कोई अपने घरों और मंदिरों को खूबसूरती से सजाना चाहता है. दिवाली एक ऐसा समय है जब हमारा व्यापार भी हमारे द्वारा बेचे जाने वाले फूलों की तरह खिल उठता है." मुख्य बाजार की सड़कों और केआर मार्केट बस स्टैंड के पास फूल विक्रेता रंग-बिरंगे गेंदे, गुलदाउदी और काकड़ा के फूलों के ढेर सजाते नजर आ रहा है. व्यस्तता के बावजूद, व्यापारियों ने इस साल फूलों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई है. दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार (ETV Bharat) फूल और सब्ज़ियों के दाम नई ऊंचाई पर

हाल के दिनों में हुई लगातार बारिश ने फूलों और सब्ज़ियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कीमतों में काफी इजाफा हुआ है. भीड़ के लिए मालाएं सजा रही एक फूल विक्रेता लक्ष्मी ने कहा, "भारी बारिश की वजह से फूलों की फसलें बर्बाद हो गईं, और इसीलिए क़ीमतें बढ़ गई हैं." गेंदा और गुलदाउदी के फूल 100 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, जो सामान्य दर से दोगुना है. सब्ज़ी और फल विक्रेताओं ने भी क़ीमतों में बढ़ोतरी की सूचना दी.