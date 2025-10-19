ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार

हाल के दिनों में हुई लगातार बारिश ने फूलों और सब्ज़ियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कीमतों में काफी इजाफा हुआ है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 19, 2025 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: जैसे-जैसे शहर दिवाली के जश्न की तैयारी कर रहा है. वैसे-वैसे बेंगलुरु के बाजार चहल-पहल के केंद्र बन गए हैं. ठेले और सड़क किनारे विक्रेता त्योहार की जरूरी चीज़ें बेच रहे हैं. मिट्टी के दीयों और रंगोली से लेकर फल, सब्ज़िया और नए कपड़े तक सब कुछ बाजार में उपलब्ध है. आस-पास के कस्बों और गांवों से आए खरीदारों की ठेलों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे सड़कों पर त्योहारी रौनक छा गई है.

केआर मार्केट की एक फूल विक्रेता दीपा ने कहा, "हम पूरे साल इस मौसम का इंतजार करते हैं. हर कोई अपने घरों और मंदिरों को खूबसूरती से सजाना चाहता है. दिवाली एक ऐसा समय है जब हमारा व्यापार भी हमारे द्वारा बेचे जाने वाले फूलों की तरह खिल उठता है."

मुख्य बाजार की सड़कों और केआर मार्केट बस स्टैंड के पास फूल विक्रेता रंग-बिरंगे गेंदे, गुलदाउदी और काकड़ा के फूलों के ढेर सजाते नजर आ रहा है. व्यस्तता के बावजूद, व्यापारियों ने इस साल फूलों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई है.

Diwali
दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार (ETV Bharat)

फूल और सब्ज़ियों के दाम नई ऊंचाई पर
हाल के दिनों में हुई लगातार बारिश ने फूलों और सब्ज़ियों की फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे कीमतों में काफी इजाफा हुआ है. भीड़ के लिए मालाएं सजा रही एक फूल विक्रेता लक्ष्मी ने कहा, "भारी बारिश की वजह से फूलों की फसलें बर्बाद हो गईं, और इसीलिए क़ीमतें बढ़ गई हैं." गेंदा और गुलदाउदी के फूल 100 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहे हैं, जो सामान्य दर से दोगुना है. सब्ज़ी और फल विक्रेताओं ने भी क़ीमतों में बढ़ोतरी की सूचना दी.

Diwali
दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार (ETV Bharat)

सब्जी विक्रेता योगेश ने बताया, "हर दिवाली, ज़्यादा मांग के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस बार, भारी बारिश ने ज़्यादातर फसल बर्बाद कर दी. हमें ऊंची कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है." इलायची वाले केले — जो त्योहारों की पूजा के लिए जरूरी होते हैं — 90 रुपये प्रति किलोग्राम थे, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ गया.

दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार (ETV Bharat)

बाज़ार में आए एक नियमित खरीदार सेल्वी ने कहा, "कीमतें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हों, हम अपनी दिवाली की रस्में नहीं छोड़ सकते. यह प्रकाश और कृतज्ञता का त्योहार है — और हम इसे पूरी तरह से मनाना चाहते हैं."

Diwali
दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार (ETV Bharat)

प्रतिस्पर्धा के बीच मिट्टी के दीयों की चमक बरकरार
सजावटी मोमबत्तियों और LED लाइट्स के बढ़ते चलन के बावजूद पारंपरिक मिट्टी के दीयों का पवित्र आकर्षण बरकरार है. सड़क किनारे छोटे-छोटे विक्रेता आकार और डिजाइन के आधार पर 5 रुपये से 50 रुपये के बीच की कीमत वाले दीये बेचते देखे गए.

Diwali
दिवाली के जश्न में बाजार गुलजार (ETV Bharat)

घर पर पूजा के लिए दीये खरीदने वाले एक भक्त शिवकुमार ने कहा, "लोग अब भी पवित्र मिट्टी से बने मिट्टी के दीयों को पसंद करते हैं. इन्हें जलाना पवित्र और शुभ लगता है."

शहर भर में सोने और कपड़ों की दुकानों में भी दीपों के त्योहार की तैयारी के साथ अच्छी बिक्री देखी गई. जहां फूलों, फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने बजट को बढ़ा दिया है. वहीं, बाजारों में माहौल खुशनुमा और भक्तिमय बना हुआ है - जो बेंगलुरु के स्थायी उत्सव के उत्साह का प्रतिबिंब है.

यह भी पढ़ें- क्या होती है मुहूर्त ट्रेडिंग और क्या है इसकी अहमियत? क्या है इसका सही समय? जानें सबकुछ

TAGGED:

DIWALI FESTIVITIES
DIWALI CELEBRATION
DIWALI 2025
MARKETS ABUZZ
DIWALI CELEBRATION IN BENGALURU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.