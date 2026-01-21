ETV Bharat / bharat

बेहरम बीवी! गाजियाबाद में मामूली बात पर पत्नी ने पति की काटी जीभ, जांच शुरू

युवक बोलने की स्थिति में नहीं है. डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

गाजियाबाद में पत्नी ने दातों से काट दी पति की जीभ
गाजियाबाद में पत्नी ने दातों से काट दी पति की जीभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 21, 2026 at 1:39 PM IST

Updated : January 21, 2026 at 1:47 PM IST

नई दिल्ली: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक विवाहिता ने कथित तौर पर घरेलू विवाद के बाद अपने पति की जीभ दातों से काट दी. गंभीर रूप से घायल युवक को पहले मोदीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया है. फिलहाल युवक बोलने की स्थिति में नहीं है. डॉक्टरों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

घटना मोदीनगर के संजयपुरी इलाके की है, यहां रहने वाले विपिन (26) की शादी मार्च 2025 में मेरठ के मलियाना निवासी एक युवती से हुई थी. विपिन मोदीनगर की एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता है. परिवार में उसकी पत्नी व मां ही साथ रहती हैं.

गाजियाबाद में पत्नी ने दातों से काट दी पति की जीभ (ETV Bharat)

एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना के मुताबिक, मोदीनगर थाना क्षेत्र के संजय पुरी कॉलोनी में पति-पत्नी रहते हैं. उनके लगभग एक साल पहले शादी हुई थी. दोनों के बीच शाम को खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था. विवाद के क्रम में रात्रि को दोबारा झगड़ा हुआ, उस झगड़े के दौरान पत्नी द्वारा पति की जीभ दातों से काटी गई है. मामले में जांच जारी है. तहरीर मिलने के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी.''

मां ने बताई पूरी कहानी

मां ने बताया कि सोमवार रात को घर में सामान्य दिन की तरह खाना बना था. बहू ने खाना तैयार किया, जिसके बाद वह खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गईं, जबकि बेटे व बहू ऊपर के कमरे में मौजूद थे. मां के मुताबिक, रात करीब 11 बजे के बाद पति-पत्नी के बीच खाना बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया. पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई इसके बाद फिर झगड़ा बढ़ता चला गया. उन्होंने इसे पति-पत्नी का आपसी मामला समझकर हस्तक्षेप नहीं किया और वह सो गईं. लेकिन देर रात करीब एक बजे हालात अचानक हिंसक हो गए. भारी रक्तस्राव के बीच बेटा दर्द से कराहता हुआ नीचे मां के पास पहुंचा.

बेटे की हालत देखकर मां ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर आ गए. आनन-फानन में युवक को मोदीनगर के जीवन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेरठ के सुभारती अस्पताल रेफर कर दिया. परिवार के लोग कटी हुई जीभ को भी साथ लेकर अस्पताल पहुंचे.

पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया

बुधवार सुबह जब इस खौफनाक घटना की जानकारी इलाके में फैली तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. घटना के बाद से ही आरोपी पत्नी कमरे में बंद थी. गुस्साए लोगों ने उसे बाहर निकालकर उसकी पिटाई की. इस दौरान महिला के मायके पक्ष से आए एक व्यक्ति के साथ भी लोगों ने हाथापाई की. जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. सूचना मिलते ही पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. बता दें कि मोदीनगर के SHO आनंद प्रकाश ने बताया कि मामले में अभी तक तहरीर का इंतजार किया जा रहा है. तहरीर मिलने के बाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी. फिलहाल युवक का इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रही है.

Last Updated : January 21, 2026 at 1:47 PM IST

