शादी के झगड़े का नतीजा! BLO पति ने वोटर लिस्ट में जिंदा पत्नी को मरा हुआ दिखाया

बहरामपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से एक अजीब घटना सामने आई है, जहां एक पति ने कथित तौर पर शादी में अनबन के कारण अपनी जिंदा पत्नी को वोटर लिस्ट में मरा हुआ बताकर उसका नाम हटा दिया. यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी ब्लॉक के पिल्की में हुई. आरोपी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और प्राइमरी स्कूल टीचर प्रभाकर मंडल की पत्नी टुम्पा दास ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सागरदिघी के BDO ने आरोपी BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सात साल पहले हुई थी शादी

रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभाकर मंडल और टुम्पा दास की शादी सात साल पहले हुई थी. हालांकि, शादी में अनबन के कारण वे मार्च 2024 से अलग रह रहे हैं. टुम्पा ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्ते खराब होने के कारण उनके पति ने उन्हें वोटर रोल में मरा हुआ बता दिया. सागरदिघी के पिल्की में बूथ नंबर 149 के बीएलओ के तौर पर उन्होंने कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करके उसका नाम हटा दिया, जिसके कारण उसे गणना फॉर्म नहीं मिला. टुम्पा ने अपने पिता के साथ मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जंगीपुर के सब-डिविजनल ऑफिसर और सागरदिघी के BDO के पास अपने पति प्रभाकर मंडल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.शिकायत के आधार पर, जंगीपुर SDO गद्दाम सुधीर कुमार रेड्डी ने सागरदिघी BDO को मामले की जांच करने का निर्देश दिया. BLO को शोकॉज नोटिस जारी

BDO शीतांशुनाथ चक्रवर्ती ने कहा, “BLO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी का नाम हटाकर उसे मृत क्यों दिखाया.”