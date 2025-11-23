ETV Bharat / bharat

शादी के झगड़े का नतीजा! BLO पति ने वोटर लिस्ट में जिंदा पत्नी को मरा हुआ दिखाया

प्रभाकर मंडल और टुम्पा दास की शादी सात साल पहले हुई थी. हालांकि, वे मार्च 2024 से अलग रह रहे हैं.

Marital Dispute
BLO पति ने वोटर लिस्ट में जिंदा पत्नी को मरा हुआ दिखाया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 23, 2025 at 5:58 PM IST

3 Min Read
बहरामपुर (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से एक अजीब घटना सामने आई है, जहां एक पति ने कथित तौर पर शादी में अनबन के कारण अपनी जिंदा पत्नी को वोटर लिस्ट में मरा हुआ बताकर उसका नाम हटा दिया. यह घटना मुर्शिदाबाद जिले के सागरदिघी ब्लॉक के पिल्की में हुई.

आरोपी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और प्राइमरी स्कूल टीचर प्रभाकर मंडल की पत्नी टुम्पा दास ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सागरदिघी के BDO ने आरोपी BLO को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

सात साल पहले हुई थी शादी
रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभाकर मंडल और टुम्पा दास की शादी सात साल पहले हुई थी. हालांकि, शादी में अनबन के कारण वे मार्च 2024 से अलग रह रहे हैं. टुम्पा ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्ते खराब होने के कारण उनके पति ने उन्हें वोटर रोल में मरा हुआ बता दिया. सागरदिघी के पिल्की में बूथ नंबर 149 के बीएलओ के तौर पर उन्होंने कथित तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करके उसका नाम हटा दिया, जिसके कारण उसे गणना फॉर्म नहीं मिला.

टुम्पा ने अपने पिता के साथ मुर्शिदाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जंगीपुर के सब-डिविजनल ऑफिसर और सागरदिघी के BDO के पास अपने पति प्रभाकर मंडल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.शिकायत के आधार पर, जंगीपुर SDO गद्दाम सुधीर कुमार रेड्डी ने सागरदिघी BDO को मामले की जांच करने का निर्देश दिया.

BLO को शोकॉज नोटिस जारी
BDO शीतांशुनाथ चक्रवर्ती ने कहा, “BLO को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि उन्होंने अपनी जीवित पत्नी का नाम हटाकर उसे मृत क्यों दिखाया.”

लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए काट रहीं चक्कर
जानकारी के मुताबिक प्रभाकर, जो एक लोकल प्राइमरी स्कूल में पैरा-टीचर हैं, लंबे समय से बूथ नंबर 149 पर BLO की ड्यूटी संभाल रहे हैं और चल रहे SIR प्रोसेस में भी वही रोल निभा रहे हैं. टुम्पा खुद भी उसी बूथ की वोटर हैं. अब वह यह साबित करने के लिए कि वह जिंदा हैं और वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस जुड़वा रही हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं. उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका नाम वापस आएगा या नहीं या उन्हें एन्यूमरेशन फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं.

'तुम मेरे लिए मर चुकी हो'
टुम्पा ने आरोप लगाया, “मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन उनकी दोनों बहनों के नाम दो अलग-अलग जगहों पर हैं. उसने मुझे जान से मारने के इरादे से वोटर लिस्ट में मुझे मरा हुआ मार्क कर दिया. जब मैं गिनती के फॉर्म के बारे में पूछने गई, तो मैंने देखा कि मेरे नाम पर ‘डिलीटेड’ स्टैम्प लगा हुआ था. जब मैंने अपने पति से पूछा, तो उन्होंने कहा, ‘तुम मेरे लिए मर चुकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम डिलीट कर दिया.’ उसने हमारे पांच साल के बेटे को जबरदस्ती अपने पास रख लिया है. कस्टडी को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है.”

जब आरोपी प्रभाकर मंडल से संपर्क किया गया, तो उसने दावा किया, “मैंने गलती से टुम्पा को मरा हुआ मार्क कर दिया था. यह एक गलती थी. मेरी दो बहनों के नाम भी दो जगहों पर हैं. मैंने एक एंट्री हटाने के लिए कहा है.” अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि वह शोकॉज नोटिस के जवाब में क्या सफाई देते हैं.

TAGGED:

MARITAL DISPUTE FALLOUT
WEST BENGAL BLO HUSBAND
HUSBAND MARKS LIVING WIFE AS DEAD
VOTER LIST
MARITAL DISPUTE

