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2025 में समुद्री घटनाओं में नाविकों की मौतें 40 प्रतिशत बढ़ीं, DGS की रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत के समुद्री सुरक्षा परिदृश्य में 2025 में चिंताजनक गिरावट देखी गई. जहाजरानी महानिदेशालय (DGS) के मुताबिक 104 समुद्री घटनाओं में 31 मौतें हुई और 83 अन्य घायल हुए, जबकि 2024 में 22 मौतें और 46 घायलों की रिपोर्ट की गई थी. ताजा आंकड़े समुद्री संचालन की मानवीय लागत में तेजी से वृद्धि का संकेत देते हैं.

DGS के विश्लेषण से पता चलता है कि 2025 में 104 घटनाओं में से 77 खुले समुद्र (High seas) में हुईं, जिससे तट से दूर काम करने वाले भारतीय नाविकों के सामने आने वाले खतरों का पता चलता है, जहां इमरजेंसी मेडिकल मदद और बचाव के काम में अक्सर देरी होती है.

खुले समुद्र, समुद्र के वे हिस्से हैं जो किसी भी देश के प्रादेशिक जलक्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZs) से बाहर होते हैं. समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि (UNCLOS) के तहत, खुले समुद्र को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र माना जाता है और यह किसी एक देश की संप्रभुता के तहत नहीं आता है.

मरीन एक्सपर्ट श्रीमंत चटर्जी ने ईटीवी भारत से कहा, "खुले समुद्र में होने वाले हादसे खास तौर पर इसलिए गंभीर होते हैं क्योंकि जहाज सबसे पास के समुद्र तट से सैकड़ों नॉटिकल मील दूर चलते हैं, जहां तुरंत बचाव, चिकित्सा निकासी और बाहरी आपातकालीन मदद अक्सर नहीं मिल पाती. ऐसी स्थिति में, चालक दल को हादसे के बाद शुरुआती अहम घंटों में पूरी तरह से जहाज पर मौजूद संसाधनों, ट्रेनिंग और इमरजेंसी तैयारियों पर निर्भर रहना पड़ता है. सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी से मौत का खतरा काफी बढ़ सकता है, खासकर आग, बाढ़, मशीनरी एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में."