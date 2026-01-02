ETV Bharat / bharat

गुजरात में कपास की आड़ में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश, 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल जब्त

सुरेंद्रनगर में मारिजुआना की खेती का भंडाफोड़ हुआ है. इसे इलाके की इतिहास की सबसे बड़ी जब्ती बताई जा रही है.

Marijuana cultivation racket
गुजरात में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कुछ ही घंटों में मारिजुआना की अवैध खेती की दो घटनाएं सामने आई हैं. यहां इतिहास की सबसे बड़ी मारिजुआना की खेती का भंडाफोड़ हुआ है.

जिले के सायला में कसवाली गांव के बाहरी इलाके से 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का मारिजुआना जब्त किया गया है. पुलिस ने इस घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

गुजरात में कपास की आड़ में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश (ETV Bharat)

सुरेंद्रनगर में मारिजुआना की खेती का भंडाफोड़
सुरेंद्रनगर SOG ने जिले के सायला तालुका में कसवाली के पास एक खेत में छापेमारी की. पुलिस को पता चला कि, यहां कपास और अरंडी की आड़ में हरे मारिजुआना के पौधे की खेती हो रही है. यह खेत कसवाली गांव के संजय भोपाभाई तविया नाम के किसी शख्स की बताई जा रही है.

सुरेंद्रनगर SOG ने करीब 36 घंटे तक छापेमारी कर खेत से 550 हरे मारिजुआना के पौधे जब्त किए, जिनका वजन हजार किलो और 800 ग्राम है. इन मारिजुआना पौधों की मार्केट वैल्यू करीब 15 करोड़ 18 लाख 40 हजार बताई गई है. इससे पहले इसी इलाके में अरहर की आड़ में लगाए गए 120 हरे मारिजुआना के पौधे जब्त किए गए थे.

यह सुरेंद्रनगर के इतिहास में मारिजुआना की सबसे बड़ी खेती के तौर पर सामने आया है. इस घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आगे की जांच चल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपी ये बीज कहां से ला रहे थे और कैसे लगा रहे थे और लगाने के बाद किसे बेचने वाले थे.

सुरेंद्रनगर पुलिस चीफ ने काम की तारीफ की
सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के प्रेमसुख डेलू ने पुलिस के काम की तारीफ की है. साथ ही जांच में शामिल पुलिस अधिकारियों के लिए इनाम की घोषणा की गई.

