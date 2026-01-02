ETV Bharat / bharat

गुजरात में कपास की आड़ में अवैध गांजे की खेती का पर्दाफाश, 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का माल जब्त

सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में कुछ ही घंटों में मारिजुआना की अवैध खेती की दो घटनाएं सामने आई हैं. यहां इतिहास की सबसे बड़ी मारिजुआना की खेती का भंडाफोड़ हुआ है. जिले के सायला में कसवाली गांव के बाहरी इलाके से 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का मारिजुआना जब्त किया गया है. पुलिस ने इस घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आगे की कार्रवाई जारी है. सुरेंद्रनगर में मारिजुआना की खेती का भंडाफोड़

सुरेंद्रनगर SOG ने जिले के सायला तालुका में कसवाली के पास एक खेत में छापेमारी की. पुलिस को पता चला कि, यहां कपास और अरंडी की आड़ में हरे मारिजुआना के पौधे की खेती हो रही है. यह खेत कसवाली गांव के संजय भोपाभाई तविया नाम के किसी शख्स की बताई जा रही है.