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मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण को 'महिला नेतृत्व पुरस्कार', 30 की उम्र में संभाली थी 100 करोड़ की कंपनी

पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करतीं मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण. ( ETV Bharat )