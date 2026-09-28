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रामोजी फाउंडेशन की बड़ी पहल: मार्गदर्शी MD शैलजा किरण ने किया रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास

शैलजा किरण ने बताया कि रामोजी फाउंडेशन ने एक साल के अंदर तालाब विकास परियोजना पूरा करने का प्लान बनाया है.

Reddygunta Tank Development Works Under Ramoji Foundation -Margadarsi MD Sailaja Kiron Lays Foundation Stone
मार्गदर्शी की एमडी शैलजा किरण ने रामोजी फाउंडेशन के तहत रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 8:26 PM IST

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चित्तूर: मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक शैलजा किरण ने रामोजी फाउंडेशन के तहत रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास किया. यह विकास कार्य स्थानीय लोगों के लिए हरे-भरे क्षेत्र (ग्रीन स्पेस) को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

इस दौरान शैलजा किरण ने टैंक को विकसित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए चित्तूर कलेक्टर सुमित कुमार को धन्यवाद दिया. रामोजी फाउंडेशन ने रेड्डीगुंटा टैंक को अपने सामाजिक सेवा कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में चुना है, जिसे उन्होंने आंध्र प्रदेश में शुरू किया है.

भूमि पूजन समारोह में बोलते हुए शैलजा किरण ने विकास कार्यों में शामिल घटकों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि एक बाड़ लगाई जाएगी और एक पैदल मार्ग का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि झील के चारों ओर एक व्यापक हरित आवरण विकसित किया जाएगा.

मार्गदर्शी की एमडी शैलजा किरण ने रामोजी फाउंडेशन के तहत रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास किया (ETV Bharat)

उन्हें विश्वास था कि सार्वजनिक स्थान जो विकास के अधीन है, चित्तूर शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा. यह उन्हें एक ऐसा स्थान प्रदान करेगा जहां वे एक सुखद वातावरण में अपने परिवार के साथ अच्छे माहौल में अच्छा समय बिता सकें.

उन्होंने बताया कि फाउंडेशन ने एक साल के अंदर तालाब विकास परियोजना पूरा करने का प्लान बनाया है. वहीं, चित्तूर कलेक्टर सुमित कुमार ने आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया.

इस मौके पर चित्तूर के सांसद डग्गुमल्ला प्रसाद राव, चंद्रगिरी, पुथलापट्टू, और चित्तूर के विधायक पुलिवर्थी नानी, मुरलीमोहन, और गुरजाला जगन मोहन, एनईसी सेंट्रल कमेटी के सदस्य रमेश बाबू, बालाजी हैचरीज की एमडी नीरजा, डायरेक्टर प्रणीत, और दूसरे लोग मौजूद थे.

ये भी पढ़ें: मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण को 'महिला नेतृत्व पुरस्कार', 30 की उम्र में संभाली थी 100 करोड़ की कंपनी

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