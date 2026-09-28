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रामोजी फाउंडेशन की बड़ी पहल: मार्गदर्शी MD शैलजा किरण ने किया रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास

मार्गदर्शी की एमडी शैलजा किरण ने रामोजी फाउंडेशन के तहत रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास किया ( ETV Bharat )

चित्तूर: मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक शैलजा किरण ने रामोजी फाउंडेशन के तहत रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास किया. यह विकास कार्य स्थानीय लोगों के लिए हरे-भरे क्षेत्र (ग्रीन स्पेस) को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है.