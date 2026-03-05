ETV Bharat / bharat

मार्गदर्शी चिट फंड ने कर्नाटक के सिंधनूर में राज्य की 28वीं ब्रांच खोली

सिंधनूर में मार्गदर्शी चिट फंड की नई शाखा का उद्घाटन किया गया ( ETV Bharat )

सिंधनूर-रायचूर (कर्नाटक): रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मार्गदर्शी चिट फंड ने रायचूर जिले के सिंधनूर शहर में अपनी नई ब्रांच खोली है. यह कंपनी की देश भर में 129वीं और कर्नाटक में 28वीं ब्रांच है. मार्गदर्शी चिट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में चिट फंड सेक्टर में एक मजबूत पहचान बनाई है और यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर काम करती है. कंपनी ने पिछले 63 सालों से अपने कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखा है. सिंधनूर ब्रांच के लॉन्च के साथ, कंपनी ने कर्नाटक में अपनी मौजूदगी और बढ़ाई है. उद्घाटन के दौरान कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम में शामिल होने वालों में कर्नाटक के लिए मार्गदर्शी चिट्स के रीजनल हेड पी. लक्ष्मण राव, बिजनेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट जी. बलराम कृष्णा, कर्नाटक डिवीजन के जनरल मैनेजर नंजुंदय्या, सिंधनूर ब्रांच के मैनेजर जयधर और बल्लारी ब्रांच के मैनेजर रमेश शामिल थे. इस मौके पर कंपनी के पुराने कस्टमर्स ने भी बात की और अपने अनुभव शेयर किए.एक कस्टमर डी.बी. गौड़ा ने कहा कि वह पिछले 15 सालों से मार्गदर्शी चिट्स से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी विश्वसनीयता के लिए बहुत जानी जाती है और इसने इतने सालों में कस्टमर्स का भरोसा जीता है. उन्होंने सिंधनूर में ब्रांच खुलने पर खुशी जताई और वहां के लोगों से इस सुविधा का इस्तेमाल करने की अपील की. एक और कस्टमर, सिंधनूर में रहने वाली सरकारी कर्मचारी सुजाता ने कहा कि वह पिछले 15 सालों से मार्गदर्शी चिट्स में निवेश कर रही हैं.