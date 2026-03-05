मार्गदर्शी चिट फंड ने कर्नाटक के सिंधनूर में राज्य की 28वीं ब्रांच खोली
मार्गदर्शी चिट फंड ने कर्नाटक में देश की 129वीं शाखा का उद्धाटन किया गया.
Published : March 5, 2026 at 3:05 PM IST
सिंधनूर-रायचूर (कर्नाटक): रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मार्गदर्शी चिट फंड ने रायचूर जिले के सिंधनूर शहर में अपनी नई ब्रांच खोली है. यह कंपनी की देश भर में 129वीं और कर्नाटक में 28वीं ब्रांच है.
मार्गदर्शी चिट प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में चिट फंड सेक्टर में एक मजबूत पहचान बनाई है और यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर काम करती है.
कंपनी ने पिछले 63 सालों से अपने कस्टमर्स का भरोसा बनाए रखा है. सिंधनूर ब्रांच के लॉन्च के साथ, कंपनी ने कर्नाटक में अपनी मौजूदगी और बढ़ाई है.
उद्घाटन के दौरान कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. कार्यक्रम में शामिल होने वालों में कर्नाटक के लिए मार्गदर्शी चिट्स के रीजनल हेड पी. लक्ष्मण राव, बिजनेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेट ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट जी. बलराम कृष्णा, कर्नाटक डिवीजन के जनरल मैनेजर नंजुंदय्या, सिंधनूर ब्रांच के मैनेजर जयधर और बल्लारी ब्रांच के मैनेजर रमेश शामिल थे.
इस मौके पर कंपनी के पुराने कस्टमर्स ने भी बात की और अपने अनुभव शेयर किए.एक कस्टमर डी.बी. गौड़ा ने कहा कि वह पिछले 15 सालों से मार्गदर्शी चिट्स से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी अपनी विश्वसनीयता के लिए बहुत जानी जाती है और इसने इतने सालों में कस्टमर्स का भरोसा जीता है. उन्होंने सिंधनूर में ब्रांच खुलने पर खुशी जताई और वहां के लोगों से इस सुविधा का इस्तेमाल करने की अपील की.
एक और कस्टमर, सिंधनूर में रहने वाली सरकारी कर्मचारी सुजाता ने कहा कि वह पिछले 15 सालों से मार्गदर्शी चिट्स में निवेश कर रही हैं.
उन्होंने कहा कि कंपनी ने उन्हें बचत बनाने और उनके निवेश पर रिटर्न पाने में मदद की है. उनके अनुसार, कंपनी ने लगातार अपने कस्टमर्स का भरोसा मजबूत किया है.
एक और कस्टमर प्रकाश गौड़ा ने कहा कि वह पिछले 22 सालों से मार्गदर्शी चिट फंड से जुड़े हुए हैं. पहले, उन्हें अपना पेमेंट जमा करने के लिए रायचूर में जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता था. उन्होंने कहा कि सिंधनूर में ब्रांच खुलने से कस्टमर्स के लिए ऑफिस आना और पूछताछ या निवेश करना आसान हो गया है.
उन्होंने कहा कि पहले उन्हें दूसरी चिट फंड कंपनियों के साथ काम करते हुए नुकसान हुआ था, लेकिन मार्गदर्शी से जुड़ने के बाद से उन्हें कभी भी पेमेंट में देरी का सामना नहीं करना पड़ा. उनके अनुसार, कंपनी भरोसे और विश्वसनीयता पर आधारित है.
सिंधनूर में शुभश्री कॉटेज इंडस्ट्री के मालिक और कंपनी के कस्टमर के. वेणुबाबू ने कहा कि स्वर्गीय रामोजी राव की शुरू की गई फर्में अपनी विश्वसनीयता और वित्तीय अनुशासन के लिए जानी जाती हैं.
उन्होंने कहा कि उन कंपनियों में कर्मचारियों को समय पर सैलरी, अलाउंस और बोनस मिलते हैं. इस वर्क कल्चर से प्रेरित होकर, उन्होंने कहा कि वह भी यह पक्का करते हैं कि उनकी कंपनी में कर्मचारियों को बिना देरी के उनके फायदे मिलें. उन्होंने कहा कि उन्हें मार्गदर्शी चिट फंड्स का ग्राहक होने पर गर्व है.
