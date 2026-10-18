विजयवाड़ा: मार्गदर्शी चिट फंड ने इंद्रकीलाद्री कनक दुर्गम्मा को भेंट किए सोने के कमल
दुर्गाष्टमी के शुभ अवसर पर मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी की MD विजयेश्वरी ने इंद्रकीलाद्री में कनक दुर्गम्मा के दर्शन किए.
Published : October 18, 2026 at 3:48 PM IST
विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): दशहरा और शारदीय नवरात्रि के शुभ दुर्गाष्टमी के मौके पर, विजयवाड़ा के इंद्रकीलाद्री में आध्यात्मिक रौनक छाई हुई है. मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड ने शक्ति क्षेत्र में जगनमाता की पूजा के लिए सोने के कमल दान किए हैं.
रविवार सुबह, मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी ने इंद्रकीलाद्री पहुंचकर देवी के दर्शन किए. उन्होंने अपनी आंखों से देवी दुर्गा के दिव्य और शुभ रूप के दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की.
बाद में, उन्होंने देवी के श्रृंगार के लिए लाए गए सोने के फूलों को कनकदुर्गम्मा की मुख्य मूर्ति के समक्ष पेश किया. इसके बाद, उन्होंने आशीर्वाद मंडपम में मंदिर के अधिशासी अधिकारी (EO) वीके सीना नायक (Seena Naik) को रसीद के साथ सोने के फूल भेंट किए.
देवी के श्रृंगार में चार चांद लगाने के लिए, कुशल सुनारों ने 22 कैरेट शुद्ध सोने का उपयोग करके बड़ी ही कुशलता के साथ इन फूलों को तैयार किया. इन दोनों स्वर्ण कमलों का वजन 280.25 ग्राम है.
इस अवसर पर, मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी शैलजा किरण ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर ये स्वर्ण कमल देवी को उपहार स्वरूप भेंट किए गए और हमने देवी से अपनी मन्नत पूरी करने की कामना की.
देवी के श्रृंगार में और शोभा बढ़ाने के लिए, कुशल सुनारों ने विशेष रूप से 22 कैरेट सोने से बने दो स्वर्ण कमल तैयार किए हैं. इनका कुल वजन 280.25 ग्राम है. हमने नवरात्रि के अवसर पर ये स्वर्ण कमल देवी जगनमाता को अर्पित किए और अपनी मन्नतें मांगीं. - शैलजा किरण, एमडी, मार्गदर्शी चिट फंड
मंदिर के अधिशासी अधिकारी सीना नायक ने कहा कि प्रमुख वित्तीय संस्थान मार्गदर्शी चिट फंड विजयवाड़ा ने कनकदुर्गाम्मा को बहुत श्रद्धा से दिव्य स्वर्ण पुष्प उपहार स्वरूप भेंट किए. उन्होंने कामना की कि देवी का आशीर्वाद हमेशा इस संस्थान पर बना रहे.
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