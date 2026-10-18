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विजयवाड़ा: मार्गदर्शी चिट फंड ने इंद्रकीलाद्री कनक दुर्गम्मा को भेंट किए सोने के कमल

मार्गदर्शी की MD शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी की MD विजयेश्वरी ने इंद्रकीलाद्री मंदिर के EO वीके सीना नायक को सोने के फूल भेंट किए गए. ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): दशहरा और शारदीय नवरात्रि के शुभ दुर्गाष्टमी के मौके पर, विजयवाड़ा के इंद्रकीलाद्री में आध्यात्मिक रौनक छाई हुई है. मार्गदर्शी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड ने शक्ति क्षेत्र में जगनमाता की पूजा के लिए सोने के कमल दान किए हैं.

रविवार सुबह, मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण और रामोजी फिल्म सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी विजयेश्वरी ने इंद्रकीलाद्री पहुंचकर देवी के दर्शन किए. उन्होंने अपनी आंखों से देवी दुर्गा के दिव्य और शुभ रूप के दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की.