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पूर्व सीजेआई एन.वी. रमणा ने मार्गदर्शी एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण को धर्मज्योति पुरस्कार प्रदान किया

मार्गदर्शी की एमडी शैलजा किरण को धर्मज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. ( ETV Bharat )

अमरावती (आंध्र प्रदेश): मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी शैलजा किरण को शनिवार को गुंटूर के वृंदावन गार्डन्स वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान स्वधर्म सेवा संस्था द्वारा धर्मज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एन वी रमणा ने दिया, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. सम्मान मिलने के बाद शैलजा किरण ने आभार जताया और कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने की हर किसी की जिम्मेदारी की याद दिलाता है. उन्होंने कहा, "समाज अक्सर कहता है कि विकास का मतलब आर्थिक तरक्की और टेक्नोलॉजी में तरक्की है. लेकिन असली विकास के लिए उसी स्तर पर इंसानी मूल्यों की भी जरूरत होती है. समाज में हर किसी की जिम्मेदारी है. डॉक्टर, बिजनेसमैन, कर्मचारी, टीचर और स्टूडेंट को जो भी काम करना है, उसमें सबसे अच्छा करने का लक्ष्य रखना चाहिए. अगर हमारा काम ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया जाए, तो यह समाज के विकास में योगदान देगा." उन्होंने कहा कि वह धर्मज्योति पुरस्कार को बहुत आभार के साथ स्वीकार कर रही हैं. उन्होंने कहा, "यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें समाज की सेवा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है." किरण ने इस बात पर जोर दिया कि इंसानी सेवा समाज का एक बुनियादी मूल्य है. उनके अनुसार, दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा संसाधन या खास मौकों की जरूरत हो. कार्यक्रम को संबोधित करती हुईं मार्गदर्शी की एमडी शैलजा किरण. (ETV Bharat) "हमारे समाज का जरूरी मूल्य मानव सेवा है. इसके लिए बड़े संसाधन या मौकों की जरूरत नहीं है.उन्होंने कहा, "किसी की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी स्टूडेंट को गाइड करना और समाज को फायदा पहुंचाने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेना, ये सभी इंसानी सेवा का हिस्सा हैं." रामोजी राव के परोपकारी कामों को याद करते हुए किरण ने कहा कि जब भी देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्होंने हमेशा मदद की और जरूरतमंदों की मदद की. उन्होंने कहा, "दिवंगत रामोजी राव देश में किसी भी परेशानी पर तुरंत कार्रवाई करते थे और करोड़ों रुपये खर्च करते थे. उनके साथ-साथ हर वर्ग के लोग 5,000 या 10,000 रुपये का योगदान देते थे." उन्होंने अपने पिता सुंदरनायडू के बारे में भी बात की, जिन्हें उन्होंने चित्तूर जिले का "गुमनाम नायक" बताया.