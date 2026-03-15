पूर्व सीजेआई एन.वी. रमणा ने मार्गदर्शी एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण को धर्मज्योति पुरस्कार प्रदान किया
पुरस्कार लेते हुए शैलजा किरण ने 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने और 10 लाख पौधे लगाने के प्लान का ऐलान किया।
Published : March 15, 2026 at 1:25 PM IST
अमरावती (आंध्र प्रदेश): मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर चेरुकुरी शैलजा किरण को शनिवार को गुंटूर के वृंदावन गार्डन्स वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर परिसर में आयोजित एक समारोह के दौरान स्वधर्म सेवा संस्था द्वारा धर्मज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
यह पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एन वी रमणा ने दिया, जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. सम्मान मिलने के बाद शैलजा किरण ने आभार जताया और कहा कि यह पुरस्कार सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करने की हर किसी की जिम्मेदारी की याद दिलाता है.
उन्होंने कहा, "समाज अक्सर कहता है कि विकास का मतलब आर्थिक तरक्की और टेक्नोलॉजी में तरक्की है. लेकिन असली विकास के लिए उसी स्तर पर इंसानी मूल्यों की भी जरूरत होती है.
समाज में हर किसी की जिम्मेदारी है. डॉक्टर, बिजनेसमैन, कर्मचारी, टीचर और स्टूडेंट को जो भी काम करना है, उसमें सबसे अच्छा करने का लक्ष्य रखना चाहिए. अगर हमारा काम ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया जाए, तो यह समाज के विकास में योगदान देगा."
उन्होंने कहा कि वह धर्मज्योति पुरस्कार को बहुत आभार के साथ स्वीकार कर रही हैं. उन्होंने कहा, "यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्तिगत पहचान नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें समाज की सेवा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है."
किरण ने इस बात पर जोर दिया कि इंसानी सेवा समाज का एक बुनियादी मूल्य है. उनके अनुसार, दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा संसाधन या खास मौकों की जरूरत हो.
"हमारे समाज का जरूरी मूल्य मानव सेवा है. इसके लिए बड़े संसाधन या मौकों की जरूरत नहीं है.उन्होंने कहा, "किसी की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी स्टूडेंट को गाइड करना और समाज को फायदा पहुंचाने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेना, ये सभी इंसानी सेवा का हिस्सा हैं."
रामोजी राव के परोपकारी कामों को याद करते हुए किरण ने कहा कि जब भी देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्होंने हमेशा मदद की और जरूरतमंदों की मदद की. उन्होंने कहा, "दिवंगत रामोजी राव देश में किसी भी परेशानी पर तुरंत कार्रवाई करते थे और करोड़ों रुपये खर्च करते थे. उनके साथ-साथ हर वर्ग के लोग 5,000 या 10,000 रुपये का योगदान देते थे." उन्होंने अपने पिता सुंदरनायडू के बारे में भी बात की, जिन्हें उन्होंने चित्तूर जिले का "गुमनाम नायक" बताया.
उन्होंने कहा, "मेरे पिता सुंदरनायडू, चाहे उनके पास पैसे हों या नहीं, जब समाज को मदद की जरूरत होती थी, तो वे लोन लेते थे और सेवा करते थे. इस वजह से, वे चित्तूर जिले में एक गुमनाम हीरो बन गए."
नागरिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए किरण ने कहा कि एक अच्छा समाज बनाना सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिक भी अपने कामों और व्यवहार से इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.
उन्होंने कहा कि मार्गदर्शी के स्टाफ ने पिछले सात सालों में एक लाख पौधे लगाए हैं और पौधे अच्छे से बढ़े हैं. उन्होंने कहा, "अब हमने 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है."
उन्होंने अपनी सैलरी से 100 स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करने के अपने प्लान के बारे में भी बताया और कहा कि इस पहल को जल्द ही लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. किरण ने यह भी अनुरोध किया कि पुरस्कार के साथ दिए गए चेक का इस्तेमाल वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के विकास के लिए किया जाए, जहां यह कार्यक्रम हुआ था.
मुख्य अतिथि जस्टिस रमणा ने अपने भाषण में तेलुगु राज्यों में बड़े संस्कृति गर्व के बावजूद तेलुगु भाषा सीखने में घटती दिलचस्पी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "यह दुख की बात है कि तेलुगु राज्यों में भाषा के लिए प्यार होने के बावजूद,लोग इसे ठीक से नहीं सीख रहे हैं. अगर हमारी भाषा और संस्कृति पर हमारी अच्छी पकड़ नहीं होगी, तो हम अनाथ ही रहेंगे."
उन्होंने कहा कि मूल्यों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने वाले लोगों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है. किरण की तारीफ करते हुए उन्होंने उनके जीवन को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया.
उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी जिंदगी की कहानी को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "युवाओं को शैलजा किरण की जिंदगी की कहानी, दुख और मुश्किलों के बारे में बताने के लिए एक किताब लिखी जानी चाहिए."
कार्यक्रम में मसूरी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन की पूर्व प्रोफेसर डॉ. आरती कृष्णकुमारी, स्वधर्म सेवा संस्था के अध्यक्ष कोर्रापति रामा राव, सचिव पोलीमेतला गोपीचंद और अन्य ने भाग लिया.
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