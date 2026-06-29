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कामारेड्डी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 131वीं शाखा का उद्घाटन, एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण बोलीं- 'मध्यमवर्गीय परिवारों का सहारा है चिट फंड'

कामारेड्डी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 131वीं शाखा का उद्घाटन करतीं मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक शैलजा किरण. ( ETV Bharat )