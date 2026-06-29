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कामारेड्डी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 131वीं शाखा का उद्घाटन, एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण बोलीं- 'मध्यमवर्गीय परिवारों का सहारा है चिट फंड'

तेलंगाना के कामारेड्डी में मार्गदर्शी चिट फंड्स (Margadarsi Chit Funds) की 131वीं शाखा का भव्य उद्घाटन.

Margadarsi 131st Branch
कामारेड्डी में मार्गदर्शी चिट फंड्स की 131वीं शाखा का उद्घाटन करतीं मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक शैलजा किरण. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 1:31 PM IST

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कामारेड्डी : मार्गदर्शी चिट फंड्स की प्रबंध निदेशक (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने तेलंगाना के कामारेड्डी जिला मुख्यालय पर कंपनी की 131वीं शाखा का भव्य उद्घाटन किया. इस विशेष अवसर पर कार्यालय में एक विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों और स्टाफ सदस्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

गरीब परिवारों को वित्तीय सुरक्षा

शाखा का उद्घाटन करते हुए एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण ने कहा कि मार्गदर्शी चिट फंड्स की सेवाएं विशेष रूप से मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चिट फंड न केवल लोगों में बचत की आदत डालता है, बल्कि संकट के समय गरीब परिवारों को आर्थिक अनुशासन और सुरक्षा भी प्रदान करता है.

कृषि को मिलेगा बढ़ावा

चेरुकुरी शैलजा किरण ने कामारेड्डी में नई शाखा स्थापित होने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि कामारेड्डी एक प्रमुख कृषि और औद्योगिक क्षेत्र है. यहां नई शाखा खुलने से स्थानीय व्यापारियों, किसानों और आम जनता को अपनी बचत सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर वित्तीय मदद पाने में आसानी होगी. उद्घाटन के बाद उन्होंने स्टाफ के साथ बैठक कर चिट्स के बेहतर प्रबंधन को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

समारोह में ये दिग्गज रहे मौजूद

इस गरिमामयी उद्घाटन कार्यक्रम में मार्गदर्शी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्यनारायण राव, उपाध्यक्ष बालरामकृष्ण, एडमिन राजाजी और कामारेड्डी शाखा के प्रबंधक दामोदर सहित कंपनी के कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे. इस मौके पर मौजूद ग्राहकों ने मार्गदर्शी चिट फंड्स के प्रति अपनी खुशी और गहरा विश्वास व्यक्त किया.

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