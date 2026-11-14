तेलंगाना: MD शैलजा किरण ने मेडचल में 'मार्गदर्शी' की 136वीं ब्रांच का किया उद्घाटन
एमडी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्र के सदस्य मार्गदर्शी का हिस्सा हैं, जो भविष्य की योजना बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं.
Published : November 14, 2026 at 10:26 PM IST
हैदराबाद : मार्गदर्शी चिट फंड' की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने शनिवार को तेलंगाना के मेडचल में कंपनी की नई ब्रांच का उद्घाटन किया. ब्रांच के उद्धाटन के बाद एमडी शैलजा किरण ने कहा, "यह ऑर्गनाइजेशन हमेशा मिडिल क्लास के सपनों के लिए एक सहारा बनकर खड़ा है."
इस मौके पर उन्होंने नए सब्सक्राइबर्स (सदस्य) को चिट स्लिप्स दीं. मेडचल में इस ब्रांच के जुड़ने के साथ ही, मार्गदर्शी ब्रांच की कुल संख्या 136 हो गई है.
शैलजा किरण ने कहा कि हर तरह के लोग मार्गदर्शक के सदस्य हैं. उन्होंने बताया कि इससे लोग आसान और मैनेजेबल किश्तों के जरिए अच्छी-खासी बचत कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी अलग-अलग वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है. उन्होंने कहा कि मार्गदर्शी के साथ बचत करने से, किसी को यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जब तुरंत जरूरत पड़े तो पैसे कहां से लाएं.
एमडी शैलजा किरण ने कहा, " अलग-अलग क्षेत्र के सदस्य मार्गदर्शी का हिस्सा हैं, जो अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि वित्तीय जरूरतें हर दो से तीन साल में आती हैं, इसलिए बचत करने की आदत डालना चाहिए, जो अपनी आदर्श इनकम का 30 से 40 प्रतिशत बहुत फायदेमंद होता है."
उन्होंने कहा, आसान किश्तों के जरिए, कोई भी एक बड़ा फंड बना सकता है, जिसे फिर से निवेश किया जा सकता है. मार्गदर्शी जल्दी पेमेंट पक्का करता है. इस ऑर्गनाइजेशन के साथ सेविंग करके, आपको कभी भी इस उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जरूरत पड़ने पर पैसे कहां से लाएं. सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी.
मार्गदर्शी चिट फंड' की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) ने कहा कि ऑर्गनाइजेशन अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देने के लिए लगातार बदलाव करता रहता है.
उन्होंने बताया कि जल्द ही 10 नई ब्रांच खोली जाएंगी. शैलजा किरण ने आगे बताया कि मार्गदर्शी ओडिशा समेत कई दूसरे राज्यों में भी अपना काम बढ़ाने का प्लान बना रही है.
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