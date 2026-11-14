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तेलंगाना: MD शैलजा किरण ने मेडचल में 'मार्गदर्शी' की 136वीं ब्रांच का किया उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण ने शनिवार को तेलंगाना के मेडचल में कंपनी की 136वीं ब्रांच का उद्घाटन किया. ( ETV Bharat )

हैदराबाद : मार्गदर्शी चिट फंड' की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने शनिवार को तेलंगाना के मेडचल में कंपनी की नई ब्रांच का उद्घाटन किया. ब्रांच के उद्धाटन के बाद एमडी शैलजा किरण ने कहा, "यह ऑर्गनाइजेशन हमेशा मिडिल क्लास के सपनों के लिए एक सहारा बनकर खड़ा है."

इस मौके पर उन्होंने नए सब्सक्राइबर्स (सदस्य) को चिट स्लिप्स दीं. मेडचल में इस ब्रांच के जुड़ने के साथ ही, मार्गदर्शी ब्रांच की कुल संख्या 136 हो गई है.