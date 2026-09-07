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आंध्र प्रदेश: MD शैलजा किरण ने जग्गय्यापेट में 'मार्गदर्शी' की 135वीं ब्रांच का किया उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंड की MD चेरुकुरी शैलजा किरण 7 सितंबर को जग्गय्यापेट में कंपनी की 135वीं ब्रांच का उद्घाटन करती हुईं. ( ETV Bharat )