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आंध्र प्रदेश: MD शैलजा किरण ने जग्गय्यापेट में 'मार्गदर्शी' की 135वीं ब्रांच का किया उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंड की 135वीं ब्रांच के उद्घाटन समारोह में कई खाताधारक हुए और कंपनी की भरोसेमंद सेवाओं के लिए तारीफ की.

Margadarsi Chit Fund MD Sailaja Kiron inaugurates 135th branch in Jaggayyapet of NTR district
मार्गदर्शी चिट फंड की MD चेरुकुरी शैलजा किरण 7 सितंबर को जग्गय्यापेट में कंपनी की 135वीं ब्रांच का उद्घाटन करती हुईं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 6:27 PM IST

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एनटीआर जिला (आंध्र प्रदेश): 'मार्गदर्शी चिट फंड' की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के NTR जिले के जग्गय्यापेट (Jaggayyapet) में कंपनी की 135वीं ब्रांच का उद्घाटन किया. इस शुभ अवसर पर उन्होंने पूजा की. ब्रांच के उद्घाटन के बाद में एमडी शैलजा किरण ने कहा, "हमारा लक्ष्य मार्गदर्शी के ग्राहकों को वित्तीय सहायता देना है ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें."

चिट का पहला सब्सक्रिप्शन (सदस्यता) कृष्णा जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन नेट्टम श्री रघुराम (Nettem Sri Raghuram) की पत्नी स्वर्णा ने किया. शैलजा किरण ने उन्हें इस लेन-देन की रसीद जारी की.

जग्गय्यापेट शहर के कई जाने-माने लोग नई ब्रांच के उद्घाटन में शामिल हुए और शैलजा किरण और मार्गदर्शी के कर्मचारियों को बधाई दी.

आंध्र प्रदेश के जग्गय्यापेट में 'मार्गदर्शी' चिट फंड की 135वीं ब्रांच का उद्घाटन (ETV Bharat)

कंपनी के साथ कई वर्षों से लेन-देन कर रहे कई ग्राहकों ने जग्गय्यापेट में नई ब्रांच खुलने पर खुशी जताई. उनके अनुसार, यह नई ब्रांच स्थानीय स्तर पर उनकी जरूरतों को पूरा करेगी क्योंकि वे वर्षों से राज्य में अन्य जगहों पर स्थित ब्रांचों से मार्गदर्शी चिट फंड की सेवा ले रहे थे. उन्होंने कहा कि कंपनी में निवेश किया गया पैसा उनके लिए कई तरह से उपयोगी होगा और उनके लक्ष्यों - दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों - को पूरा करने में योगदान देगा.

एमडी शैलजा किरण ने कहा, "जग्गय्यापेट के कई लोग विजयवाड़ा ब्रांच के मेंबर हैं. वे अपने लाभ और भरोसे को नए लोगों तक पहुंचा रहे हैं." उन्होंने कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति या कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि वह संस्था या व्यक्ति अपने ग्राहकों का विश्वास न जीत ले.

उन्होंने कहा, "64 वर्षों से, सदस्यों ने मार्गदर्शी की स्थिरता और ताकत पर भरोसा किया है. वे इसी भरोसे के साथ मार्गदर्शी को आगे बढ़ा रहे हैं. आपका समर्थन और प्रशंसा ही मार्गदर्शी के विकास का कारण है."

उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित नेट्टम श्री रघुराम ने कहा, "दशकों से पूरे भारत में लोग मार्गदर्शी पर भरोसा करते आ रहे हैं. हर कोई यह मानता है कि बेहद प्रतिष्ठित मार्गदर्शी में निवेश किया गया धन सुरक्षित रहेगा. मार्गदर्शी उन छोटे व्यापारियों और कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद माध्यम है जो अपनी गाढ़ी कमाई की बचत करना चाहते हैं."

नेट्टम स्वर्णा ने खुशी जाहिर की कि उन्होंने पूरे भरोसे के साथ पहली बार मार्गदर्शी में चिट की शुरुआत की है.

एक अन्य सदस्य ने कहा कि वो 15 वर्षों से चिट में पैसे जमा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ है. उद्घाटन में आए लोगों ने भी कहा कि उन्होंने कई लोगों को इस चिट में निवेश की सिफारिश की है और इतने वर्षों में एक भी गलती नहीं हुई है.

एक खाताधारक नागेश्वर राव ने कहा, "मैं कई वर्षों से मार्गदर्शी में निवेश कर रहा हूं. मैंने अपने जीवन में कई चिट फंड देखे हैं, लेकिन मैंने मार्गदर्शी जैसी ईमानदार कंपनी नहीं देखी. मैं 1970 में एक मेंबर के रूप में मार्गदर्शी से जुड़ा था. मेरी व्यक्तिगत राय है कि मार्गदर्शी एक दूरदर्शी है जो पैसे का सही रास्ता दिखाती है. इससे कई लोगों को फायदा हुआ है और आगे भी होता रहेगा."

एक और खाताधारक, जयराम नायडू ने कहा, "मैं इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित होकर बहुत खुश हूं. मैं कामना करता हूं कि मार्गदर्शी दिन-ब-दिन प्रगति करे. श्री रामोजी राव द्वारा स्थापित इस संस्था के विकास ने मुझे बहुत खुशी दी है."

खाताधारक एसके जानी ने कहा, "मार्गदर्शी में खाता खोलने से मुझे बहुत फायदा हुआ है. मैं पिछले 15 वर्षों से चिट फंड में पैसे जमा कर रहा हूं. मैंने कई लोगों को मार्गदर्शी में निवेश करने की सलाह दी है. सभी को अच्छी बचत हुई है. इससे वे खुश हैं. उनमें से कुछ लोगों ने बड़ी तरक्की भी देखी है."

एक अन्य खाताधारक वेंकटराजा राव ने कहा, "मैं पिछले 30 वर्षों से मार्गदर्शी का ग्राहक हूं. इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली. आप अपनी मेहनत की कमाई पूरे भरोसे के साथ यहां निवेश कर सकते हैं. मार्गदर्शी चिट्स से आज तक कभी किसी को कोई समस्या नहीं हुई है."

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