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मार्गदर्शी चिट फंड की 133वीं शाखा का उद्घाटन: एमडी शैलजा किरण ने कर्मचारियों को दिया सफलता का मंत्र

मार्गदर्शी चिट फंड की MD शैलजा किरण ने खम्मम में 133वीं ब्रांच का उद्घाटन किया. ( ETV Bahrat )