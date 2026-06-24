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कर्नाटक: मार्गदर्शी चिट फंड की 130वीं ब्रांच का उद्घाटन, ग्राहकों ने साझा की सक्सेस स्टोरी

मार्गदर्शी चिट फंड की 130वीं ब्रांच का उद्घाटन ( ETV Bharat )

गुलबर्गा (कर्नाटक): मार्गदर्शी चिट फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) शैलजा किरण ने बुधवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में कंपनी की नई ब्रांच का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिससे मार्गदर्शी चिट फंड की देश भर में कुल 130 ब्रांच हो गईं और यह कर्नाटक में 29वीं ब्रांच है. एमडी शैलजा ने उद्घाटन समारोह में मौजूद ग्राहकों और स्टाफ को बधाई और शुभकामनाएं दीं. मार्गदर्शी चिट फंड की नई ब्रांच ओल्ड जेवरगी रोड पर सिद्धेश्वर कल्याण मंडप के पास है. समारोह में आए कई ग्राहकों ने चिट फंड कंपनी को लेकर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे चिट फंड निवेश ने उन्हें वित्तीय स्थिरता (Financial Stability) हासिल करने और व्यक्तिगत और बिजनेस जरूरतों को पूरा करने में मदद की. रायचूर के एक ग्राहक नित्यानंद प्रभु ने कहा कि वह पिछले 23 वर्षों से मार्गदर्शी चिट्स में निवेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैंने 2002 में मंगलुरु ब्रांच के जरिये निवेश करना शुरू किया था. इतने वर्षों में, यह प्रतिष्ठान मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा है. यह एक भरोसेमंद कंपनी है, और मुझे अपना पैसा पाने में कभी कोई मुश्किल नहीं हुई." उन्होंने बताया कि चिट फंड आम बैंकिंग सेवाओं से अलग होते हैं क्योंकि वे एक सहकारी निवेश मॉडल पर काम करते हैं जिसमें सदस्य नियमित योगदान करते हैं और सामूहिक रूप से लाभ उठाते हैं. उनके अनुसार, चिट फंड उन लोगों और उद्यमियों (Entrepreneurs) के लिए ज्यादा लचीलापन देते हैं जिन्हें व्यवसाय बढ़ाने, निर्माण या दूसरी वित्तीय जरूरतों के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत होती है. प्रभु ने मार्गदर्शी चिट फंड कंपनी शुरू के लिए रामोजी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन रामोजी राव को भी धन्यवाद दिया और कहा कि चिट स्कीम के जरिये अनुशासित निवेश ने उन्हें इतने वर्षों में वित्तीय रूप से आगे बढ़ने में मदद की है. उन्होंने कहा, "मैंने ₹1 लाख की चिट वैल्यू से शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने निवेश को बढ़ाया. आज, मैं सही प्लानिंग और लगातार भागीदारी की वजह से बहुत बड़े निवेश को संभाल पाया हूं."