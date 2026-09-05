ताडेपल्लीगुडेम में 'मार्गदर्शी' की 134वीं शाखा खुली, विधायक बोले- रामोजी राव के विजन को आगे बढ़ा रहे उनके वंशज
मार्गदर्शी चिट फंड के सीईओ पातुरी सत्यनारायण ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पश्चिम गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुडेम में कंपनी की 134वीं शाखा का उद्घाटन किया.
Published : September 5, 2026 at 7:57 PM IST
ताडेपल्लीगुडेम (आंध्र प्रदेश): पश्चिम गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुडेम में मार्गदर्शी चिट फंड (Margadarsi chit fund) की 134वीं शाखा की शुरुआत हुई. इस नई शाखा का उद्घाटन मार्गदर्शी चिट फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पी. सत्यनारायण ने किया.
वैदिक मंत्रोच्चार और ग्राहकों के उत्साह के बीच, सीईओ पी. सत्यनारायण, उपाध्यक्ष पी. राजाजी, जी. बालरामकृष्ण और महाप्रबंधक के. रवींद्रनाथ ने शाखा में पहली चिट जमा करने वाले ग्राहकों नारायण श्रीदेवी और रामाराव से नकदी स्वीकार की. उन्हें रसीद सौंपकर कंपनी के कामकाज की शुरुआत की.
निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं
इस मौके पर मार्गदर्शी चिट फंड के सीईओ पी. सत्यनारायण ने कहा कि मार्गदर्शी आम लोगों के सपनों को सच करने का एक जीता-जागता प्रमाण है. उन्होंने कहा कि मार्गदर्शी लाखों परिवारों के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा साबित होगा.
उन्होंने कहा कि पश्चिम गोदावरी जिले के ताडेपल्लीगुडेम में अपनी 134वीं और आंध्र प्रदेश में अपनी 42वीं शाखा खोलकर मार्गदर्शी चिट्स बेहद खुश है. मार्गदर्शी चिट फंड के सीईओ ने कहा -"हम निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए समय-समय पर अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहे हैं."
रामोजी के वंशज मार्गदर्शी को आगे बढ़ा रहे हैं
ताडेपल्लीगुडेम के विधायक बोलिसेट्टी श्रीनिवास ने इस मौके पर कहा कि ताडेपल्लीगुडेम में नई शाखा खुलने से वे बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि रामोजी राव द्वारा शुरू की गई मार्गदर्शी को आज उनके वंशज आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी मुसीबत आने पर गरीब लोग मार्गदर्शी को हमेशा याद करते हैं. उन्होंने ताडेपल्लीगुडेम के लोगों से मार्गदर्शी की सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की.
ग्राहकों ने खुशी जतायी
वहां आए ग्राहकों ने खुशी जताते हुए कहा कि वे कई सालों से मार्गदर्शी चिट्स में बचत कर रहे हैं और यह उनकी वित्तीय जरूरतों में बहुत मददगार साबित होगी. उन्होंने याद किया कि साल 1962 में हैदराबाद के हिमायत नगर में पहली शाखा खुली थी. आज यह कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में फैल चुकी है.
ग्राहकों ने कहा कि प्रबंध निदेशक (MD) शैलजा किरण के नेतृत्व में यह कंपनी व्यावसायिक प्रतिबद्धता, भरोसेमंद सेवाओं और वित्तीय अनुशासन के मूल्यों पर काम कर रही है. ग्राहकों ने बताया कि अब तक उन्हें मार्गदर्शी के दफ्तर जाने के लिए एलुरु या राजमुंदरी जाना पड़ता था, लेकिन अब ताडेपल्लीगुडेम में ही ऑफिस खुल जाने से वे बहुत खुश हैं.
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