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मार्गदर्शी चिट फंड ने बनाया नया रिकॉर्ड, तमिलनाडु में मासिक कारोबार 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचा

मार्गदर्शी चिट फंड ने बनाया नया रिकॉर्ड ( ETV Bharat )

चेन्नई: मार्गदर्शी चिट फंड ने तमिलनाडु स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का मासिक कारोबार हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया है. यह छह दशकों से भी अधिक समय से चिट फंड क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी रही है. यह दक्षिण भारत के लोगों के भरोसे का प्रतीक है.

1962 में शुरू हुई 'मार्गदर्शी चिट फंड' तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है. इस मौके पर, मार्गदर्शी चिट फंड ने तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये के मासिक टर्नओवर का रिकॉर्ड बनाया है. इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, चेन्नई के नुंगमबक्कम में स्थित मार्गदर्शी चिट फंड के तमिलनाडु हेड ऑफिस में, तमिलनाडु शाखाओं के कर्मचारियों और रामोजी फिल्म सिटी के कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर खुशी मनाई.

मार्गदर्शी चिट फंड ने बनाया नया रिकॉर्ड, तमिलनाडु में मासिक कारोबार 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचा (ETV Bharat) इस कार्यक्रम में मार्गदर्शी चिट फंड के तमिलनाडु डिवीजन डायरेक्टर श्रीधर ने केक काटा और उसे कर्मचारियों के बीच बांटा. इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "मार्गदर्शी चिट फंड पहले से ही तमिलनाडु में 18 शाखाओं के साथ अच्छा काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि अब इन शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 20 करने की तैयारी चल रही है. इसी के तहत, नवंबर में चेन्नई के कुडुवांचेरी और तिरुवल्लुर में दो और नई शाखाएं खोली जाएंगी. इससे कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी. इसके अलावा, मार्गदर्शी चिट फंड पुडुचेरी और थूथुकुडी में भी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है.