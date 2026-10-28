मार्गदर्शी चिट फंड ने बनाया नया रिकॉर्ड, तमिलनाडु में मासिक कारोबार 100 करोड़ रुपये के पार पहुंचा
'मार्गदर्शी चिट फंड' छह दशकों से भी अधिक समय से चिट फंड क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी रही है.
Published : October 28, 2026 at 9:41 PM IST
चेन्नई: मार्गदर्शी चिट फंड ने तमिलनाडु स्थित अपनी शाखाओं के माध्यम से 100 करोड़ रुपये का मासिक कारोबार हासिल करके एक रिकॉर्ड बनाया है. यह छह दशकों से भी अधिक समय से चिट फंड क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी रही है. यह दक्षिण भारत के लोगों के भरोसे का प्रतीक है.
1962 में शुरू हुई 'मार्गदर्शी चिट फंड' तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है. इस मौके पर, मार्गदर्शी चिट फंड ने तमिलनाडु में 100 करोड़ रुपये के मासिक टर्नओवर का रिकॉर्ड बनाया है. इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, चेन्नई के नुंगमबक्कम में स्थित मार्गदर्शी चिट फंड के तमिलनाडु हेड ऑफिस में, तमिलनाडु शाखाओं के कर्मचारियों और रामोजी फिल्म सिटी के कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर खुशी मनाई.
इस कार्यक्रम में मार्गदर्शी चिट फंड के तमिलनाडु डिवीजन डायरेक्टर श्रीधर ने केक काटा और उसे कर्मचारियों के बीच बांटा. इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "मार्गदर्शी चिट फंड पहले से ही तमिलनाडु में 18 शाखाओं के साथ अच्छा काम कर रहा है.
उन्होंने कहा कि अब इन शाखाओं की संख्या बढ़ाकर 20 करने की तैयारी चल रही है. इसी के तहत, नवंबर में चेन्नई के कुडुवांचेरी और तिरुवल्लुर में दो और नई शाखाएं खोली जाएंगी. इससे कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 20 हो जाएगी. इसके अलावा, मार्गदर्शी चिट फंड पुडुचेरी और थूथुकुडी में भी नई शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है.
इस संदर्भ में मार्गदर्शी चिट फंड कंपनी की तमिलनाडु शाखाओं का मासिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. सालाना आधार पर, यह 1,200 करोड़ रुपये का नेट टर्नओवर है. चिट फंड उद्योग में इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. पिछले साल भी, मार्गदर्शी चिट फंड कंपनी ने लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी, और इस साल भी इतनी ही (20%) वृद्धि की उम्मीद है.
मार्गदर्शी चिट फंड की तमिलनाडु शाखाएं इसे अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं. कंपनी पूरे तमिलनाडु में ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएँ दे रही है। यह कंपनी ग्राहकों को जल्दी फंड उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है. ग्राहकों को और बेहतर सेवाएं देने के लिए मार्गदर्शी चिट फंड अपनी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बना रहा है. 28 मार्च तक अकेले तमिलनाडु में 2,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में मार्गदर्शी का कुल सालाना टर्नओवर इस साल 16,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है.
उन्होंने कहा, "मार्गदर्शी चिट फंड, जिसे अपने तेज दस्तावेज ट्रांसफर और प्राइज मनी (इनामी राशि) के कारण ग्राहकों से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, 28 मार्च तक तमिलनाडु में 10 और शाखाएं खोलकर अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है."
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